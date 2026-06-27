Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η παράταση της ισχύος του μειωμένου φόρου αποτελεί μια εξέλιξη που συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος είχε ζητήσει τη συνέχιση του μέτρου για ακόμη έναν μήνα, με την κυβέρνηση τελικά να αποφασίζει παράταση δύο μηνών.

Όπως εξήγησε, η αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας που είχε δημιουργηθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις έχει οδηγήσει σε πτώση των διεθνών τιμών, εξέλιξη που αναμένεται να αποτυπωθεί και στις τιμές λιανικής των καυσίμων.

«Πλέον έχουμε ξεφύγει από την αβεβαιότητα που επικρατούσε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και οι τιμές κινούνται πτωτικά, γεγονός που δημιουργεί θετικό κλίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με ημερομηνία 26 Ιουνίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,531 ευρώ το λίτρο. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στα 1,469 ευρώ, ενώ η υψηλότερη φθάνει τα 1,639 ευρώ.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων ανέρχεται στα 1,611 ευρώ ανά λίτρο, με τις τιμές στα πρατήρια να κυμαίνονται από 1,549 έως 1,799 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση παγκύπρια τιμή βρίσκεται στα 1,662 ευρώ το λίτρο. Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή διαμορφώνεται στα 1,569 ευρώ, ενώ η υψηλότερη αγγίζει τα 1,807 ευρώ.