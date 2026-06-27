Τρεις υποθέσεις, μία εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις - Τα γεγονότα που τάραξαν την Κύπρο

Από την αντεπίθεση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη απέναντι στα πορίσματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, μέχρι τη συγκλονιστική υπόθεση του άταφου βρέφους και τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, η επικαιρότητα ανέδειξε ζητήματα που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη.

Νίκος Αναστασιάδης: Ζητά ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση

Με μία εκτενή διάσκεψη Τύπου και έχοντας στο πλευρό του τη νομική του ομάδα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απάντησε στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που τον αφορούν και ζητώντας να διεξαχθεί ανεξάρτητη ποινική έρευνα.

Ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης δεν του δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσει τη δική του εκδοχή για σειρά ζητημάτων, με αποτέλεσμα –όπως είπε– να εξαχθούν συμπεράσματα χωρίς να ακουστούν όλες οι πλευρές. Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή παραβιάζει βασικές αρχές δικαιοσύνης και το τεκμήριο της αθωότητας.

Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και δημόσιο κατήγορο, ώστε να εξεταστούν όλα τα δεδομένα χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις. Δήλωσε μάλιστα έτοιμος να αποποιηθεί οποιαδήποτε ασυλία, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα.

Ο τέως Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι, έπειτα από δυόμισι χρόνια ερευνών, εκατοντάδες καταθέσεις και μεγάλο όγκο αποδεικτικού υλικού, οι σοβαρότερες καταγγελίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του δεν τεκμηριώθηκαν. Άσκησε κριτική στον τρόπο αξιολόγησης ορισμένων στοιχείων από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, σημειώνοντας πως διαπιστώνει έλλειψη θάρρους απέναντι στον λαϊκισμό και όχι σκοπιμότητα.

Όπως ανέφερε, στόχος του είναι να κλείσει οριστικά ο κύκλος της αμφισβήτησης μέσα από μία πλήρη και ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, η οποία θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το εάν προκύπτουν ή όχι ποινικές ευθύνες.

Δύο χρόνια μετά, το βρέφος παραμένει άταφο

Συγκλονισμό εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση του τρίμηνου βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στη Λακατάμια και, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, παραμένει ακόμη άταφο.

Η ποινική υπόθεση σε βάρος των γονέων του βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με τον 25χρονο πατέρα από το Πακιστάν και τη 23χρονη μητέρα από την Ελλάδα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες ανθρωποκτονίας και παραμέλησης ανηλίκου.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει να προχωρήσει η ταφή του παιδιού τους, ωστόσο το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, καθώς οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης.

Παρότι έχει ήδη εκδοθεί διάταγμα ταφής από τον θανατικό ανακριτή, η κράτηση των γονέων και η απουσία άλλου συγγενικού προσώπου έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συγγενείς για να αναλάβουν την ταφή, η ευθύνη μεταφέρεται στις τοπικές αρχές, ωστόσο απαιτείται νέα έγκριση του θανατικού ανακριτή, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας. Όπως εξήγησε, συνήθως αναμένεται η ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και η εξάντληση κάθε δυνατότητας εντοπισμού συγγενών πριν προχωρήσει η Πολιτεία στην ταφή.

Υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος: Μη παραδοχή στις κατηγορίες

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν και στην υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου και απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου.

Κατά τη διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως η δίκη διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για τα θύματα τέτοιων αδικημάτων.

Η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου επισήμανε ότι η δημόσια δίκη αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, ωστόσο δεν είναι απόλυτο. Όπως ανέφερε, το Δικαστήριο καλείται να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης.

Στο παρόν στάδιο δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα της παραπονούμενης, ενώ το Δικαστήριο θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο εάν η διαδικασία θα διεξαχθεί δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνες επιθέσεις, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και χορήγηση ουσίας ικανής να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εκδίκασης και η ενοχή ή μη του κατηγορουμένου θα κριθεί αποκλειστικά από το Δικαστήριο.