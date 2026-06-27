Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Συναντήθηκαν νωρίς το βράδυ στην έδρα του διεθνούς Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στην αμερικανική μεγαλούπολη, Θανάση Τσίτσα, βάσει της ενημέρωσης από την κυρία Ολγκίν, θα καθοριστούν εν πολλοίς και οι αποφάσεις του Αντόνιο Γκουτέρες για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Επιδίωξη είναι η σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, με την προσδοκία να αποτελέσει εφαλτήριο για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών.

Μετά τη Νέα Υόρκη, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, για διάλογο με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Θα ακολουθήσει νέα κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy