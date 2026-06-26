Axios: Οι Αμερικανοί έπληξαν ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ

Πληροφορίες από το Ιράν έκαναν μάλιστα λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται πάνω στα Στενά.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης.

Δείτε την ανάρτησή του: