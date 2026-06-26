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TRAVEL

Οι 10 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί με τα περισσότερα παράπονα για κοριούς και βρώμικα κρεβάτια – Στη λίστα και η Αθήνα

 26.06.2026 - 23:32
Οι 10 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί με τα περισσότερα παράπονα για κοριούς και βρώμικα κρεβάτια – Στη λίστα και η Αθήνα

Οι καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις πέρα από τις καθυστερήσεις στις πτήσεις ή τον συνωστισμό στα δημοφιλή αξιοθέατα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της βρετανικής εταιρείας MattressNextDay, αρκετοί από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό παραπόνων για κοριούς, βρώμικα κρεβάτια και ακατάλληλες συνθήκες ύπνου στα καταλύματα.

Η έρευνα, αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύει η Daily Mail, βασίστηκε στην ανάλυση 12,9 εκατομμυρίων κριτικών ξενοδοχείων στο TripAdvisor από 59 δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι πόλεις και οι τουριστικές περιοχές όπου οι επισκέπτες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα των κρεβατιών και την παρουσία κοριών.

Η Ρώμη στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρώμη, με 31,37 παράπονα ανά 1.000 κριτικές, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ όλων των προορισμών που εξετάστηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Ελλάδας στην πρώτη τριάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Κάβος της Κέρκυρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 19,05 παράπονα ανά 1.000 κριτικές, ενώ η Αθήνα ακολουθεί στην τρίτη θέση με 18,96 παράπονα ανά 1.000 κριτικές.

Στην πρώτη δεκάδα συναντά κανείς επίσης ορισμένους από τους πιο αγαπημένους προορισμούς city break της Ευρώπης, όπως το Άμστερνταμ, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την έρευνα η τελική 10άδα διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Ρώμη, Ιταλία
  2. Κάβος Κέρκυρας, Ελλάδα
  3. Αθήνα, Ελλάδα
  4. Άμστερνταμ, Ολλανδία
  5. Παρίσι, Γαλλία
  6. Βρυξέλλες, Βέλγιο
  7. Βενετία, Ιταλία
  8. Βουδαπέστη, Ουγγαρία
  9. Φλωρεντία, Ιταλία
  10. Βουκουρέστι, Ρουμανία

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες

Ο διευθύνων σύμβουλος της MattressNextDay, Μάρτιν Σίλεϊ, προειδοποιεί ότι ακόμη και ένας μόνο κοριός μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας μεγάλης προσβολής στο σπίτι, καθώς κρύβονται εύκολα σε ρούχα, βαλίτσες και υφασμάτινα αντικείμενα.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν προσεκτικά το στρώμα, ιδιαίτερα στις ραφές και τις ετικέτες, καθώς και το πλαίσιο του κρεβατιού, το κεφαλάρι και τα κοντινά έπιπλα.

Ενδείξεις όπως μικρά σκούρα σημάδια, λεκέδες, απορριφθέντα κελύφη ή συστάδες αυγών μπορεί να μαρτυρούν την παρουσία κοριών.

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