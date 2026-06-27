Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε χθες δεν έδωσε απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του άτυχου παιδιού. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, στη διάρκεια της νεκροτομής, λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικες και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να καταδείξουν και την αιτία θανάτου του παιδιού.

Η αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου και οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι είχε παρουσιάσει αδιαθεσία τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

ΚΥΠΕ