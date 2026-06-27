Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

 27.06.2026 - 09:59
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το θάνατο του 12μηνου βρέφους, το οποίο απεβίωσε στο νοσοκομείο Λεμεσού.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε χθες δεν έδωσε απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του άτυχου παιδιού. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, στη διάρκεια της νεκροτομής, λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικες και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να καταδείξουν και την αιτία θανάτου του παιδιού.

Η αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου και οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι είχε παρουσιάσει αδιαθεσία τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός: Έκτακτη ανάκληση πασίγνωστων φαρμάκων - Υπάρχει καρκινογόνος κίνδυνος
Σοκαριστικό video: Άγριο ξύλο για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία - 13χρονη γέμισε αίματα
Ανείπωτη θλίψη: Αγγελούδι «έσβησε» λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία

 27.06.2026 - 09:50
Επόμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

 27.06.2026 - 10:06
Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Για τα αποτελέσματα των επαφών της σε Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα, ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

  •  27.06.2026 - 07:20
Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

  •  27.06.2026 - 07:24
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

  •  27.06.2026 - 09:59
Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

  •  27.06.2026 - 10:06
ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Προτεραιότητα η ποιότητα παρά τη μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων - Στο 20% οι απώλειες κρατήσεων

ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Προτεραιότητα η ποιότητα παρά τη μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων - Στο 20% οι απώλειες κρατήσεων

  •  27.06.2026 - 09:33
«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

  •  27.06.2026 - 07:55
Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τιμές από €17.99

Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τιμές από €17.99

  •  27.06.2026 - 10:26
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία

  •  27.06.2026 - 09:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα