Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

 27.06.2026 - 10:06
Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

Μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, προχώρησαν χθες στη σύλληψη άντρα ηλικίας 22 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 25 Ιουνίου, κλάπηκε μοτοσικλέτα, ιδιοκτησία 34χρονου, ενώ βρισκόταν σταθμευμένη στον χώρο στάθμευσης της κατοικίας του, στη Λεμεσό. Από τον χώρο κλάπηκαν και δύο ηλεκτρικά εργαλεία.

Λίγο μετά τη 1.00 χθες το μεσημέρι, κατόπιν πληροφορίας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν την κλοπιμαία μοτοσικλέτα σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, ενώ μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε παρακείμενο σημείο, εντόπισαν δύο ηλεκτρικά εργαλεία που ομοίαζαν με τα κλοπιμαία εργαλεία.

Αφού ο 22χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εντοπίστηκε, διενεργήθηκε στην παρουσία του έρευνα στο όχημα, καθώς και στην κατοικία του στη Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μία μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες εγγραφής, της οποίας τα αναγνωριστικά στοιχεία είχαν απαλειφθεί.

Ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή της περιουσίας που εντοπίστηκε στο όχημα και στην κατοικία του, με αποτέλεσμα τα μέλη της Αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως, αφού εναντίον του 22χρονου προέκυψαν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση κλοπής της μοτοσικλέτας του 34χρονου, εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός: Έκτακτη ανάκληση πασίγνωστων φαρμάκων - Υπάρχει καρκινογόνος κίνδυνος
Σοκαριστικό video: Άγριο ξύλο για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία - 13χρονη γέμισε αίματα
Ανείπωτη θλίψη: Αγγελούδι «έσβησε» λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

 27.06.2026 - 09:59
Επόμενο άρθρο

Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τιμές από €17.99

 27.06.2026 - 10:26
Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Για τα αποτελέσματα των επαφών της σε Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα, ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

Νέα βήματα στο Κυπριακό μετά την ενημέρωση Ολγκίν στον Γκουτέρες - Στο επίκεντρο οι επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία

  •  27.06.2026 - 07:20
Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

  •  27.06.2026 - 07:24
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις

  •  27.06.2026 - 09:59
Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

Χειροπέδες σε 22χρονο - Μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και κλοπιμαία στην κατοχή του

  •  27.06.2026 - 10:06
ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Προτεραιότητα η ποιότητα παρά τη μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων - Στο 20% οι απώλειες κρατήσεων

ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Προτεραιότητα η ποιότητα παρά τη μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων - Στο 20% οι απώλειες κρατήσεων

  •  27.06.2026 - 09:33
«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

  •  27.06.2026 - 07:55
Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τιμές από €17.99

Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τιμές από €17.99

  •  27.06.2026 - 10:26
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία

  •  27.06.2026 - 09:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα