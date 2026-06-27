VIDEO: Αυτό είναι το πιο απομονωμένο Airbnb του κόσμου - Το πλωτό κατάλυμα που έγινε viral και η... παγίδα

Ένας Ισπανός travel influencer, o 23χρονος Ρούμπεν Ολγκάδο, μοιράστηκε πρόσφατα την εμπειρία του από τη διαμονή του εκεί.

Ο Ολγκάδο ταξίδεψε για περίπου 10 ώρες αεροπορικώς από τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι και στη συνέχεια οδήγησε άλλες πέντε ώρες μέχρι το Κι Ουέστ της Φλόριντα, προτού επιβιβαστεί σε σκάφος με προορισμό ένα μικρό πλωτό σπίτι με την ονομασία Tiki Suite, το οποίο διατίθεται μέσω Airbnb.

Το ιδιαίτερο αυτό κατάλυμα βρίσκεται περίπου μία ώρα μακριά από το Κι Ουέστ και είναι προσβάσιμο αποκλειστικά με σκάφος.

Χρειάστηκε μέχρι και άδεια χειριστή σκάφους

Η διαμονή εκεί συνοδεύεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς ο Ισπανός influencer αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να αποκτήσει άδεια χειριστή σκάφους για να μπορέσει να μείνει στο κατάλυμα, αφού αυτό θεωρείται «πλωτό σκάφος».

Η εμπειρία, πάντως, μόνο οικονομική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς μία διαμονή πέντε διανυκτερεύσεων κοστίζει περίπου 3.458 δολάρια.

Καρχαρίες και ακραία καιρικά φαινόμενα

Εντωμεταξύ, μια διαμονή εκεί δεν είναι και εύκολη υπόθεση, όπως αποκάλυψε ο Ισπανός influencer. Ο ιδιοκτήτης του έδωσε μια λίστα με προμήθειες που έπρεπε να αγοράσει πριν από τη διαμονή του, ενώ τον προειδοποίησε και για τους κινδύνους. Στην περιοχή, υπάρχουν καρχαρίες, σαλάχια και άλλα θαλάσσια ζώα.

«Με προειδοποίησε επίσης για τους καρχαρίες. Το Κι Ουέστ είναι γνωστό για τον μεγάλο πληθυσμό καρχαριών που διαθέτει, κάτι που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο περιπετειώδη», ανέφερε ο influencer.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, μάλιστα, μια τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή.

«Για λίγο άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήταν πράγματι καλή ιδέα να βρίσκομαι μόνος στη μέση του ωκεανού», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι τελικά η καταιγίδα πέρασε χωρίς προβλήματα.

Δελφίνια και ψάρεμα για το βραδινό

Σύμφωνα με την καταχώριση του Airbnb, το Tiki Suite συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των καταλυμάτων της πλατφόρμας και περιγράφεται ως μια «ήρεμη εμπειρία glamping εκτός δικτύου, που δεν μπορεί κανείς να βρει πουθενά αλλού».

Οι επισκέπτες έχουν συχνά την ευκαιρία να παρατηρήσουν δελφίνια, σαλάχια και κοπάδια τροπικών ψαριών να περνούν δίπλα από το πλωτό σπίτι.

Παρά την απομόνωσή του, το κατάλυμα διαθέτει κλιματισμό, χειροποίητο δρύινο κρεβάτι, ακόμη και κρυφή τηλεόραση.