Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου

Η εφημερίδα «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Κοροϊδεύουν ξεδιάντροπα τους κτηνοτρόφους» γράφει στο κύριο της θέμα για τις εξελίξεις με τον αφθώδη πυρετό και τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν αποτελεσματικά μέτρα στήριξης και προστασίας της παραγωγής. Σε άλλο θέμα γράφει για την αντίστροφη μέτρηση ενόψει των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων και της διάσκεψης 5+1 για το Κυπριακό. Αλλού αναφέρεται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους στη Λεμεσό, δύο μέρες πριν τα πρώτα του γενέθλια.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα κάτω από τον τίτλο «Σύγκρουση τέως και νυν Γεν. Ελεγκτή» γράφει για τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ τέως και νυν Γενικού Ελεγκτή, με φόντο ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και τη λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σε άλλο θέμα γράφει για τον ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε πίσω του θάνατο και ερείπια. Αλλού αναφέρει ότι οι Βρυξέλλες θα κρίνουν κατά πόσον θα προχωρήσει εντός Ιουλίου η πολυμερής διάσκεψη για το Κυπριακό, καθώς αναμένεται ενημέρωση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες από την Προσωπική του Απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Έρχεται φόρος για ταφή αποβλήτων» και γράφει ότι προωθείται επιβολή φόρου για την ταφή αποβλήτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των σχεδιασμών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η Γαλλία προσπαθεί να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες από την επέλαση του καύσωνα, με μέτρα σε δημόσιους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλού γράφει ότι αυξάνονται οι υποθέσεις παιδοφιλίας και αναφέρεται σε νομοσχέδιο με το οποίο προωθείται αυστηροποίηση του πλαισίου, με στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Υπό τον τίτλο «"Ύποπτες" διευκολύνσεις στις Παγκύπριες» η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα για καταγγελίες και ερωτήματα που εγείρονται γύρω από διευκολύνσεις που δόθηκαν σε υποψηφίους των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα σχέδια των Βάσεων για δεκάδες νέες κεραίες στο Ακρωτήρι και στην πρόθεση του Δήμου Κουρίου να κινηθεί νομικά. Αλλού γράφει ότι άρχισε η διαδικασία για ταυτοποίηση οστών αγνοουμένων που εκτέθηκαν σε χημικές ουσίες.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Παράταση στη μείωση του φόρου στα καύσιμα μέχρι τον Σεπτέμβριο» και γράφει ότι η Κυβέρνηση παρατείνει τους μειωμένους συντελεστές φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις πρώτες νησιωτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη στην Πάφο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αλλού γράφει ότι ο Taleb al-Abdulmohsen καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το 2024.

ΚΥΠΕ