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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το προϊόν από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφία

 27.06.2026 - 11:20
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το προϊόν από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφία

Το συμπλήρωμα διατροφής THEMRA – Afrodisiac Magiun, dietary supplement from plant mixture 100% φυτικό φυσικό προϊόν με ημερομηνία παραγωγής 22/10/2025 και χρονική ένδειξη 22/10/2028 αποσύρεται από την κυπριακή αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία αυτού του συμπληρώματος διατροφής, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει ανιχνευθεί φαρμακευτική ουσία η οποία δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε συμπληρώματα διατροφής και η κατανάλωση της οποίας χρειάζεται ιατρική συνταγή.

Σημειώνεται ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη προβεί σε ενημέρωση της εταιρείας που διακινεί το συμπλήρωμα στην Κυπριακή αγορά και έδωσαν οδηγίες για την άμεση ανάκληση και απόσυρση της επηρεαζόμενης παρτίδας.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα του προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται από το Υπουργείο Υγείας να αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους απ’ όπου το αγόρασαν.

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