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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγλαντζιά: Στις κάλπες αύριο Κυριακή για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

 27.06.2026 - 14:45
Αγλαντζιά: Στις κάλπες αύριο Κυριακή για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

Διεξάγεται αύριο Κυριακή η αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς.

Τη θέση του αντιδημάρχου διεκδικούν ο ανεξάρτητος υποψήφιος Προκόπης Προκοπίου και η ανεξάρτητη Άντρη Χατζηανδρέου.

Ο θώκος του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε βουλευτική έδρα με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7:00, στις 12:00 θα διακοπεί η ψηφοφορία για μία ώρα, θα επαναρχίσει στις 13:00 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 18:00

Το σύνολο των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι 15.182, εκ των οποίων οι κοινοτικοί εκλογείς είναι 167 και οι εκτοπισθεντες εκλογείς 23. Θα λειτουργήσουν 26 εκλογικά κέντρα σε 6 σχολεία και συγκεκριμένα 5 κέντρα στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 4 κέντρα στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 5 κέντρα Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 5 κέντρα Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 4 κέντρα στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, στο 3 κέντρα Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ).

Με 651 εκλογείς το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο είναι το Ε’  στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς  και το μικρότερο με  517 εκλογείς το κέντρο Ν’ στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.          

Η υπηρεσία «Πού ψηφίζω» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα wtv.elections.moi.gov.cy, ενώ είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών.

Κατά την ημέρα της Εκλογής, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, δηλαδή από τις 07:00 μέχρι τις 18:00, θα λειτουργεί τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής στον αριθμό 22 804340.

Το αποτέλεσμα της εκλογική αναμέτρησης αναμένεται να γίνει γνωστό περί τις 20:30 τη Κυριακή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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