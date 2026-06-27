Αφθώδης πυρετός: Ζυγίζει τα δεδομένα για νέες ενισχύσεις το Υπουργείο Γεωργίας – Πώς απαντά στο αίτημα των αιγοπροβατοτρόφων

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έλαβε επίσημα το υπόμνημα των παραγωγών —οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των μονάδων τους εξαιτίας της καθυστέρησης στη διάθεση αμνοεριφίων και του αυξημένου κόστους ζωοτροφών— και σημειώνει ότι η εξέτασή του θα γίνει στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των πραγματικών αναγκών του τομέα.

Από την πλευρά του, το αρμόδιο Υπουργείο υπογραμμίζει τη διαχρονική στήριξη της Κυβέρνησης προς την αιγοπροβατοτροφία, επισημαίνοντας ότι ήδη κατά την προηγούμενη περίοδο παραχωρήθηκαν αυξημένες επιδοτήσεις, ενώ το 50% του επενδυτικού προγράμματος ύψους €30 εκατομμυρίων αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι αποζημιώσεις προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους στο πλαίσιο των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό έχουν ήδη εγκριθεί και η καταβολή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθορίσει κατά πόσο το υφιστάμενο δημοσιονομικό και θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την υιοθέτηση των νέων εισηγήσεων της Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κάλυψη του κόστους διατροφής των ζώων, τη στήριξη για αποθεματοποίηση προϊόντων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών παραμένει η εξεύρεση τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων λύσεων που θα διασφαλίζουν την προστασία του ζωικού κεφαλαίου χωρίς να διαταράσσουν την οικονομική ισορροπία.