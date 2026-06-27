ΒΙΝΤΕΟ: Μάχη με τις φλόγες στη Λεμεσό - Ξέσπασε φωτιά στο Τραχώνι

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, η φωτιά φαίνεται εκ πρώτης όψεως να προκλήθηκε όταν φορτηγό όχημα ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια της ΑΗΚ, προκαλώντας σπινθήρες που λαμπάδιασαν τη γύρω περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την επαρχία Λεμεσού, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ενεργοποιήθηκε αμέσως η Πολιτική Άμυνα καθώς και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα που μάχονται με τις φλόγες.

Στην τιτάνια προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης ένα πυροσβεστικό όχημα των Βρετανικών Βάσεων, δύο εκσκαφείς, καθώς και μια Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα (Φ.Π.Μ) του Δήμου Κουρίου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.