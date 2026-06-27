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ΔΙΕΘΝΗ

Κογκρέσο: Αντιδράσεις Ελληνοαμερικανών βουλευτών για εξοπλιστικό deal με την Τουρκία

 27.06.2026 - 16:00
Κογκρέσο: Αντιδράσεις Ελληνοαμερικανών βουλευτών για εξοπλιστικό deal με την Τουρκία

Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτεινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος, και Τζίμι Πατρώνης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ότι έχουν ενεργές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη φερόμενη πώληση και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων).

Η παρέμβαση έρχεται στον απόηχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητήρες προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό KAAN, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, τόσο για την ουσία της πώλησης όσο και για τη διαδικασία ελέγχου των μεγάλων αμυντικών εξαγωγών.

Το ζήτημα συνδέεται με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα το ρωσικό σύστημα αεράμυνας και το αμερικανικό μαχητικό πέμπτης γενιάς, ενώ οι κυρώσεις CAATSA και οι σχετικοί περιορισμοί παραμένουν κεντρικό σημείο της συζήτησης για την αμυντική σχέση ΗΠΑ και Τουρκίας.

Οι τέσσερις βουλευτές σημειώνουν ότι, ως Ελληνοαμερικανοί μέλη του Κογκρέσου, παρακολουθούν με βαθιά ανησυχία τις σχετικές πληροφορίες και υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

Στη δήλωσή τους επικαλούνται τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, καθώς και την προώθηση ρητορικής που δαιμονοποιεί το Ισραήλ.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει σημαντικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε φάρο εμπορικών ευκαιριών, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας. Υπογραμμίζουν ότι έχουν στηρίξει ενεργά αυτή την προσπάθεια μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ρητορική και οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν ολοένα και περισσότερο βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες αυτές και την περιφερειακή σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στην παροχή καταφυγίου στη Χαμάς από την Τουρκία και στο γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η 'Αγκυρα παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι τέσσερις βουλευτές χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «βαθιά ανησυχητικά».

Η παρέμβαση αναδεικνύει τις αντιδράσεις που προκαλεί στο Κογκρέσο το ενδεχόμενο περαιτέρω αμυντικής προσέγγισης με την Τουρκία, όσο παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των S-400, των κυρώσεων CAATSA και της πιθανής επιστροφής της 'Αγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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