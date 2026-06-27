Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:00 το πρωί λουόμενοι στην περιοχή του Εναέριου, εντόπισαν ένα άνδρα να επιπλέει αναίσθητος στο νερό και έσπευσαν να τον ανασύρουν στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς επίσης και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τις έρευνες της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 57χρονο αλλοδαπό, με καταγωγή από τη Ρωσία.

Ο άνδρας δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, ενώ απαντήσεις για το θάνατό του θα δοθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του, που θα διενεργηθεί σε κατοπινό στάδιο.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου.