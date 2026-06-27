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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο καιρός... τρελάθηκε: 38 βαθμοί στο εσωτερικό, μπόρες στα ορεινά και ομίχλη στα παράλια

 27.06.2026 - 17:41
Ο καιρός... τρελάθηκε: 38 βαθμοί στο εσωτερικό, μπόρες στα ορεινά και ομίχλη στα παράλια

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στα παράλια . Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

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