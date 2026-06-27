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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ για το πόρισμα: «Ασήκωτες οι ευθύνες Αναστασιάδη, ζητούν και τα ρέστα»

 27.06.2026 - 18:03
Μετωπική ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ για το πόρισμα: «Ασήκωτες οι ευθύνες Αναστασιάδη, ζητούν και τα ρέστα»

Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, με φόντο το Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η γραπτή απάντηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, στον Δημοκρατικό Συναγερμό ανάβει «φωτιές», εξαπολύοντας βαριές κουβέντες για τη διαχείριση της περιόδου Αναστασιάδη και τις τρέχουσες αντιδράσεις της Πινδάρου.

Η δημόσια αντιπαράθεση πήρε φωτιά μετά τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος σήκωσε το γάντι των κατηγοριών περί διαφθοράς, στρέφοντας τα πυρά του στο παρελθόν του ΑΚΕΛ. Ο κ. Κουλλάς ξεκαθάρισε πως ο ΔΗΣΥ ζητά άμεσο διορισμό ποινικών ανακριτών χωρίς χρονοτριβή, ωστόσο απέρριψε τα «μαθήματα ευαισθησίας» από το ΑΚΕΛ, θυμίζοντας υποθέσεις όπως το Μαρί, την οικονομική κρίση και τη Δρομολαξιά, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική υπεροχή» του ΔΗΣΥ που δεν ξεχωρίζει δικούς του και ξένους.

Η απάντηση του ΑΚΕΛ

Η αντίδραση από την Εζεκία Παπαϊωάννου ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο Άριστος Δαμιανός πέρασε στην αντεπίθεση, σημειώνοντας πως επί ημερών Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά εκτοξεύθηκαν, με επίκεντρο το Προεδρικό και τη βιομηχανία των «χρυσών διαβατηρίων».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι το Πόρισμα εμπλέκει πλέον προσωπικά τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ σε σοβαρά γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα, για την περίοδο που ο ίδιος ήταν βουλευτής και αρχηγός της παράταξης. Μάλιστα, ο κ. Δαμιανός τόνισε με νόημα πως οι πολιτικές και θεσμικές ευθύνες του Νίκου Αναστασιάδη παραμένουν δεδομένες και «ασήκωτες», ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των ποινικών ερευνών.

«Αντί να απολογηθούν, τον υπερασπίζονται φανατικά»

Στρέφοντας τα βέλη του στην παρούσα ηγεσία του Συναγερμού, ο Άριστος Δαμιανός έκανε λόγο για μια «απέλπιδα προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης». Όπως επεσήμανε, η δυσκολία του ΔΗΣΥ είναι εμφανής, καθώς αντί το κόμμα να απολογηθεί στους πολίτες και να διαχωρίσει τη θέση του από τον τέως Πρόεδρο, επιλέγει να τον υπερασπίζεται φανατικά, εκτιθέμενο στα μάτια της κοινής γνώμης.

Ο κ. Δαμιανός υπενθύμισε μάλιστα πως ούτε στο παρελθόν, όταν το ΑΚΕΛ κατήγγειλε τα κακώς κείμενα στον ουσιώδη χρόνο, ο ΔΗΣΥ αποστασιοποιήθηκε, αλλά αντίθετα κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι πλήττει το επιχειρείν. «Χωρίς περιστολή ζητούν και τα ρέστα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την Πινδάρου ότι συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, μιλώντας αόριστα για έρευνες και αποφεύγοντας την ουσία.

Κλείνοντας την αυστηρή του δήλωση, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε πως το κόμμα του δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον ΔΗΣΥ ούτε στο ύφος ούτε στο ήθος, ούτε χρειάζεται να σχολιάσει ποιο κόμμα έχει «αμαρτωλή ιστορία» στον τόπο, αφού ο λαός έχει μνήμη και η κοινωνία παρακολουθεί.

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