Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, τη σύζυγο και την πεθερά του, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως περιστατικό βίας στην οικογένεια.