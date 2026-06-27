Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

 27.06.2026 - 18:14
Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

Σε συναγερμό τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία στη Λευκωσία μετά από πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο γυναικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, τη σύζυγο και την πεθερά του, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως περιστατικό βίας στην οικογένεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός: Έκτακτη ανάκληση πασίγνωστων φαρμάκων - Υπάρχει καρκινογόνος κίνδυνος
Σοκαριστικό video: Άγριο ξύλο για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία - 13χρονη γέμισε αίματα
Ανείπωτη θλίψη: Αγγελούδι «έσβησε» λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μετωπική ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ για το πόρισμα: «Ασήκωτες οι ευθύνες Αναστασιάδη, ζητούν και τα ρέστα»

 27.06.2026 - 18:03
Επόμενο άρθρο

Αυτό το χωριό των 40 κατοίκων προσφέρει διαμονή με μηδέν ενοίκιο και internet

 27.06.2026 - 18:33
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος

Τραγική κατάληξη είχε πρωινό μπάνιο στη θάλασσα για 57χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από το νερό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος

  •  27.06.2026 - 17:05
Μετωπική ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ για το πόρισμα: «Ασήκωτες οι ευθύνες Αναστασιάδη, ζητούν και τα ρέστα»

Μετωπική ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ για το πόρισμα: «Ασήκωτες οι ευθύνες Αναστασιάδη, ζητούν και τα ρέστα»

  •  27.06.2026 - 18:03
Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

  •  27.06.2026 - 18:14
Αφθώδης πυρετός: Ζυγίζει τα δεδομένα για νέες ενισχύσεις το Υπουργείο Γεωργίας – Πώς απαντά στο αίτημα των αιγοπροβατοτρόφων

Αφθώδης πυρετός: Ζυγίζει τα δεδομένα για νέες ενισχύσεις το Υπουργείο Γεωργίας – Πώς απαντά στο αίτημα των αιγοπροβατοτρόφων

  •  27.06.2026 - 14:31
ΒΙΝΤΕΟ: Εικόνες ελπίδας από τη Βενεζουέλα - Νεογέννητο ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα 32 ώρες μετά τον σεισμό

ΒΙΝΤΕΟ: Εικόνες ελπίδας από τη Βενεζουέλα - Νεογέννητο ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα 32 ώρες μετά τον σεισμό

  •  27.06.2026 - 17:48
Προστατεύθηκαν κατοικίες από την φωτιά στο Τραχώνι – Τρεις πολίτες στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Προστατεύθηκαν κατοικίες από την φωτιά στο Τραχώνι – Τρεις πολίτες στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

  •  27.06.2026 - 16:49
Αγλαντζιά: Στις κάλπες αύριο Κυριακή για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

Αγλαντζιά: Στις κάλπες αύριο Κυριακή για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

  •  27.06.2026 - 14:45
Ο καιρός... τρελάθηκε: 38 βαθμοί στο εσωτερικό, μπόρες στα ορεινά και ομίχλη στα παράλια

Ο καιρός... τρελάθηκε: 38 βαθμοί στο εσωτερικό, μπόρες στα ορεινά και ομίχλη στα παράλια

  •  27.06.2026 - 17:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα