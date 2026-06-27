Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα 57χρονος
Τραγική κατάληξη είχε πρωινό μπάνιο στη θάλασσα για 57χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από το νερό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, τη σύζυγο και την πεθερά του, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως περιστατικό βίας στην οικογένεια.
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