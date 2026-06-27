Η ιαπωνική γαστρονομία ξαναχτυπά: Το παγωτό με στρείδια και σόγια που γίνεται viral

Ο συνδυασμός του κρεμώδους παγωτού με τα φρέσκα στρείδια δεν μοιάζει με «ουράνιο» γευστικό συνδυασμό, όμως όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.

Το παγωτό που έγινε viral στα social media

Καθώς φωτογραφίες και βίντεο από το παγωτό άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media, πολλοί χρήστες έμειναν άφωνοι, με αρκετούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και όχι για πραγματικό προϊόν.

«Αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του γλυκού!» σχολίασε ένας χρήστης στο X. «» έγραψε ένας άλλος. «Η δημιουργικότητα των Ιαπώνων δεν έχει όρια!» έγραψε ένας άλλος. Το Michino-eki Yamada αναμένεται να συνεχίσει να σερβίρει το ιδιαίτερο αυτό παγωτό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η τιμή του είναι περίπου 600 γιεν (περίπου 3,7 δολάρια), καθιστώντας το μια σχετικά οικονομική εμπειρία για τους περίεργους επισκέπτες.

Η ιαπωνική αγάπη για τις περίεργες γεύσεις

Μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό, όμως ο συνδυασμός «θαλασσινή φρεσκάδα + γλυκιά κρέμα + αλμυρή σόγια» υπόσχεται να σοκάρει τον ουρανίσκο.

Η Ιαπωνία είναι γνωστή, έτσι κι αλλιώς για την αγάπη της στο παγωτό μηχανής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία και άλλων ασυνήθιστων γεύσεων, όπως επιδόρπια καλυμμένα με matcha ή ακόμα και παγωτό σερβιρισμένο μέσα σε μπολ με ramen.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr