Νέος γύρος άγριας κόντρας: «Πολιτική υποκρισία και θράσος» καταλογίζει ο ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σήκωσε το γάντι και απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στην προηγούμενη ανακοίνωση της Εζεκία Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για επιχείρηση «πολιτικής αθλιότητας».

Η νέα τοποθέτηση του ΔΗΣΥ ανεβάζει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στα ύψη, με την Πινδάρου να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να μείνει θεατής στο σκηνικό που διαμορφώνεται. Σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, η ρητορική του ΑΚΕΛ ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής υποκρισίας, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να εκδώσει πρόωρες πολιτικές καταδίκες.

«Το ΑΚΕΛ στήνει λαϊκά δικαστήρια»

Στη δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την αλήθεια, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στην εργαλειοποίηση της υπόθεσης για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Όπως σημειώνει, σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από κομματικούς μηχανισμούς ούτε μέσα από ανακοινώσεις που στήνουν πολιτικές δίκες, αλλά από τα θεσμοθετημένα όργανα της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Δίπλαρος χαρακτήρισε προκλητική την προσπάθεια του ΑΚΕΛ να εμφανίζεται ως ο αδέκαστος κριτής και θεματοφύλακας της ηθικής. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η κυπριακή κοινωνία έχει πλήρη γνώση της ιστορίας και των ευθυνών του κάθε κόμματος, τονίζοντας ότι η αριστερά δεν μπορεί να διαγράψει το δικό της «πολιτικό, αμαρτωλό παρελθόν».

«Ο ΔΗΣΥ δεν εκφοβίζεται»

Στρέφοντας τα βέλη του στην τακτική της αντιπολίτευσης, ο Ευθύμιος Δίπλαρος κάλεσε το ΑΚΕΛ να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό στους θεσμούς και να σταματήσει να επενδύει στην τοξικότητα, τη συκοφαντία και τον λαϊκισμό. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτό που ονόμασε «κατήφορο της πολιτικής λάσπης».

Το τελικό μήνυμα της Πινδάρου είναι σαφές και δείχνει διατεθειμένο για πλήρη ρήξη. Ο κ. Δίπλαρος υπογράμμισε ότι ο ΔΗΣΥ ούτε εκφοβίζεται ούτε πρόκειται να απολογηθεί στις κραυγές του ΑΚΕΛ, προειδοποιώντας ότι όποιοι επιχειρούν να αποκομίσουν οφέλη μέσα από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο την παράταξη, αλλά και κάθε πολίτη που υπερασπίζεται τη νομιμότητα.