DBS: Η σαλάτα που κατάφερε κι έγινε viral στο TikTok

Οι Dense Bean Salads, γνωστές και ως DBS, έχουν εξελιχθεί από ένα viral trend του TikTok σε μια αγαπημένη επιλογή για όσους αναζητούν εύκολα, χορταστικά και θρεπτικά γεύματα. Η επιτυχία τους δεν είναι τυχαία. Χάρη στην ευελιξία τους, αυτές οι σαλάτες προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις μας, προσφέροντας παράλληλα όλα τα θρεπτικά συστατικά ενός χορταστικού και ισορροπημένου γεύματος.

Τι είναι οι Dense Bean Salads;

Όπως μαρτυρά και το όνομά τους, οι σαλάτες αυτές βασίζονται στα όσπρια (φασόλια, ρεβίθια, φασόλια cannellini ή pinto), τα οποία συνδυάζονται με ψιλοκομμένα λαχανικά και άλλα θρεπτικά υλικά. Σε αντίθεση με μια κλασική πράσινη σαλάτα, οι Dense Bean Salads δεν μαραίνονται εύκολα. Αντιθέτως, διατηρούνται στο ψυγείο και συνήθως γίνονται ακόμη πιο νόστιμες όσο περνούν οι ώρες, καθώς τα υλικά «δένουν» με το dressing.

Συνήθως περιλαμβάνουν:

Όσπρια, όπως φασόλια ή ρεβίθια

Τραγανά λαχανικά, όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι ή ντοματίνια

Φρέσκα μυρωδικά, όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο

Ελιές, ξηρούς καρπούς ή σπόρους

Δημητριακά ολικής άλεσης, όπως κινόα, καστανό ρύζι

Κρεμμύδι, σκόρδο

Σπιτικό dressing με ελαιόλαδο, ξίδι και αρωματικά μπαχαρικά

Προαιρετικά τυρί, όπως φέτα ή παρμεζάνα

Προαιρετικά κοτόπουλο, τόνο ή άλλη πηγή πρωτεΐνης

Οι σαλάτες που κάνουν την υγιεινή διατροφή εύκολη

Οι Dense Bean Salads ξεχωρίζουν για τα σημαντικά διατροφικά τους οφέλη και την ευκολία που προσφέρουν στην καθημερινότητα.

Είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Τα όσπρια συγκαταλέγονται στις πιο θρεπτικές φυτικές τροφές. Προσφέρουν ταυτόχρονα πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, δύο συστατικά που συμβάλλουν στον κορεσμό και στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα, η αυξημένη κατανάλωση φυτικών πηγών πρωτεΐνης έχει συνδεθεί με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστά την κατανάλωση επεξεργασμένου ή κόκκινου κρέατος.

Είναι γεμάτες αντιοξειδωτικά

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των Dense Bean Salads είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε εποχή. Την άνοιξη μπορούν να εμπλουτιστούν με αρακά και σπαράγγια, το καλοκαίρι με καλαμπόκι και πιπεριές, ενώ τους πιο κρύους μήνες μπορούν να περιλαμβάνουν ψητά λαχανικά όπως κολοκύθα ή λαχανάκια Βρυξελλών. Έτσι, η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και αντιοξειδωτικών γίνεται σχεδόν αβίαστα.

Είναι ιδανικές για meal prep

Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η ευκολία που προσφέρουν στην καθημερινότητα. Σε αντίθεση με πολλές σαλάτες που χάνουν τη φρεσκάδα τους μέσα σε λίγες ώρες, οι Dense Bean Salads διατηρούνται στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ημέρες χωρίς να αλλοιωθεί η γεύση τους. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για meal prep, εξασφαλίζοντας μια χορταστική και θρεπτική επιλογή ακόμη και στις πιο πιεστικές ημέρες της εβδομάδας.

Πώς να φτιάξετε την δική σας

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα διατροφικά της οφέλη, ακολουθήστε μερικές απλές συμβουλές:

Προτιμήστε το σπιτικό dressing : Αντί για έτοιμες σάλτσες που συχνά περιέχουν πρόσθετα, συνδυάστε ελαιόλαδο με ξίδι ή φρέσκο χυμό λεμονιού. Αν θέλετε πιο κρεμώδη υφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με μυρωδικά και μπαχαρικά.

Αντί για έτοιμες σάλτσες που συχνά περιέχουν πρόσθετα, συνδυάστε ελαιόλαδο με ξίδι ή φρέσκο χυμό λεμονιού. Αν θέλετε πιο κρεμώδη υφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με μυρωδικά και μπαχαρικά. Δώστε έμφαση στην τραγανή υφή: Ψημένα ρεβίθια, edamame ή λίγοι ξηροί καρποί μπορούν να προσθέσουν γεύση και τραγανή υφή.

Ψημένα ρεβίθια, edamame ή λίγοι ξηροί καρποί μπορούν να προσθέσουν γεύση και τραγανή υφή. Προσέξτε τις «έξτρα» θερμίδες: Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι προσφέρουν καλά λιπαρά και άλλα θρεπτικά συστατικά, ωστόσο καλό είναι να προσέχετε τις μερίδες, καθώς είναι και θερμιδικά πυκνοί.

Με άφθονες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και πληθώρα συνδυασμών, οι Dense Bean Salads αποτελούν μια θρεπτική επιλογή που δύσκολα θα βαρεθείτε.

ΠΗΓΗ: in.gr