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ΠΑΡΑ-THEMA

«Η ζωή είναι ζούγκλα, μην αρρωσταίνετε για κανένα»: Ραγίζει καρδιές το ξέσπασμα Κύπριου καρκινοπαθούς που έγινε viral

 27.06.2026 - 21:08
«Η ζωή είναι ζούγκλα, μην αρρωσταίνετε για κανένα»: Ραγίζει καρδιές το ξέσπασμα Κύπριου καρκινοπαθούς που έγινε viral

Μια συγκλονιστική ανάρτηση στην σελίδα του Facebook «Που πήγαμε», αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα της μάχης με τον καρκίνο, αλλά και την απογοήτευση από τις ανθρώπινες σχέσεις στις δύσκολες στιγμές.

Ένας συμπολίτης μας, που δίνει τον δικό του καθημερινό αγώνα με την ασθένεια, θέλησε να μοιραστεί ένα βιωματικό «μάθημα ζωής», στέλνοντας ένα ηχηρό και γεμάτο συναίσθημα μήνυμα προς όλους.

Με λόγια που στάζουν αλήθεια και πικρία, ο χρήστης υπενθυμίζει σε όλους πόσο πιο δύσκολη είναι η ζωή από όσο νομίζει η πλειοψηφία του κόσμου. Σημειώνει με έμφαση πως οι πραγματικές φιλίες είναι ελάχιστες και χαρακτηρίζει την καθημερινότητα «ζούγκλα» όπου κανένας δεν αγαπά πραγματικά τον άλλον. Η προτροπή του συγκλονίζει, καθώς καλεί τον κόσμο να μην «αρρωσταίνει» και να μην αποκτά αυτοάνοσα νοσήματα ή καρκίνους για χάρη κανενός, αφού στο τέλος της ημέρας η στήριξη που απομένει είναι ελάχιστη.

«Στην δύσκολη σας ώρα αν ξέρατε πόσοι θα ήταν στο πλευρό σας, ίσως να πιάνατε ένα σπίτι στο βουνό μακριά από όλους και όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, αποτυπώνοντας την απόλυτη μοναξιά που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος την ώρα της κρίσης.

Κλείνοντας το συγκινητικό του μήνυμα, εύχεται στον κόσμο δύναμη, αλλά και μια δόση... «αναισθησίας» απέναντι στις κακοτοπιές, ώστε να προστατεύουν την υγεία τους. Αν και εύχεται σε όλους αγάπη και καλοσύνη, ξεκαθαρίζει πως δεν πρέπει να υπάρχει «μαννομαρά» (αφέλεια), στέλνοντας μια γλυκιά καληνύχτα γεμάτη νόημα.

Η ανάρτηση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και σχολίων συμπαράστασης από εκατοντάδες μέλη της ομάδας, αποδεικνύοντας ότι τα λόγια ενός ανθρώπου που παλεύει στην πρώτη γραμμή άγγιξαν τις πιο ευαίσθητες χορδές της κυπριακής κοινωνίας.

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