Συναγερμός τα ξημερώματα στη Λάρνακα: Στήθηκε ολονύχτια γιγαντιαία επιχείρηση «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη διάσωση ναυαγού

Η κινητοποίηση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, γύρω στις 05:30 το πρωί, ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», στήνοντας μια γιγαντιαία επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστεί και να σωθεί ο συνάνθρωπός μας.

Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης επιστρατεύθηκαν ισχυρές δυνάμεις από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών (ΜΥΚ) του ΓΕΕΦ. Παράλληλα, από αέρος επιχείρησε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, χτενίζοντας την περιοχή.

Η δραματική περιπέτεια είχε, ευτυχώς, αίσιο τέλος. Ο ναυαγός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το ταχύπλοο της Λιμενικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για τις πρώτες βοήθειες και την προληπτική μεταφορά του στο νοσοκομείο.