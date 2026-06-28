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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

 28.06.2026 - 07:53
Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

Ο Πρωταράς ετοιμάζεται να αποκτήσει τις δικές του «έξυπνες» παραλίες, καθώς ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας προχωρεί στην υλοποίηση μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής που θα επιτρέπει σε λουόμενους και επισκέπτες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες που επικρατούν στις οργανωμένες παραλίες της περιοχής.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός της φετινής καλοκαιρινής περιόδου, χωρίς προς το παρόν να έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησής της.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Cosmos Wireless και περιλαμβάνει την εγκατάσταση καμερών και μετεωρολογικών σταθμών στις παραλίες που διαθέτουν Γαλάζια Σημαία.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ζωντανή εικόνα από τις παραλίες, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία του αέρα και του νερού, καθώς και για άλλα χρήσιμα στοιχεία που θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό της εξόρμησής τους.

Οι κάμερες δεν θα καταγράφουν πρόσωπα ή προσωπικά δεδομένα λουομένων. Αντίθετα, θα είναι τοποθετημένες με τρόπο που να προσφέρουν πανοραμική εικόνα της παραλίας από απόσταση, επιτρέποντας στους χρήστες να διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, το επίπεδο επισκεψιμότητας, την κατάσταση της θάλασσας και την ύπαρξη κυματισμού πριν ακόμη ξεκινήσουν για την παραλία.

Η νέα υπηρεσία θα καλύπτει και τις 18 βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας: Nissia Gardens, Νησιά, Βυζακιά, Λουβάθθη, Πρωταράς - Κόλπος Fig Tree, Βρύση Α, Βρύση Β, Βρύση Γ, Περνέρα, Λούμα, Μηνά, Βρυσούδια, Αγία Τριάδα, Σκουταρόσπηλιοι, Κάππαρης, Αρμυροπήγαδο, Γλυκύ Νερό και Ποτάμι.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις παραλίες της περιοχής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που επιλέγουν κάθε χρόνο τη Ριβιέρα του Πρωταρά.

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