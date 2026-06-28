Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

Παρά το σοκ και τη σοβαρότητα της αιματηρής επίθεσης που δέχθηκαν, τα νέα από το ιατρικό μέτωπο είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι δύο γυναίκες έχουν διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σταθερή και ελεγχόμενη.

Το χρονικό του τρόμου στο διαμέρισμα

Γύρω στις 4:50 το απόγευμα, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βαριά τραυματισμένες μέσα στο διαμέρισμά τους στον Στρόβολο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρα τις μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και παραμένουν για νοσηλεία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 35χρονο

Την ίδια ώρα, το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει πάρει τη σκυτάλη των ερευνών, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς εξετάζεται πλέον υπόθεση απόπειρας φόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο 35χρονος Σύριος AHMED AL ZOUEID, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Τα στοιχεία και η φωτογραφία του καταζητούμενου έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, με την Αστυνομία να συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.