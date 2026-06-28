Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη
Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.