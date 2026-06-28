Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΓλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

 28.06.2026 - 07:58
Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας οι δύο γυναίκες, ηλικίας 38 και 58 ετών, οι οποίες έζησαν στιγμές τρόμου το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στο ίδιο τους το διαμέρισμα.

Παρά το σοκ και τη σοβαρότητα της αιματηρής επίθεσης που δέχθηκαν, τα νέα από το ιατρικό μέτωπο είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι δύο γυναίκες έχουν διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σταθερή και ελεγχόμενη.

Το χρονικό του τρόμου στο διαμέρισμα

Γύρω στις 4:50 το απόγευμα, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βαριά τραυματισμένες μέσα στο διαμέρισμά τους στον Στρόβολο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρα τις μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και παραμένουν για νοσηλεία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 35χρονο

Την ίδια ώρα, το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει πάρει τη σκυτάλη των ερευνών, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς εξετάζεται πλέον υπόθεση απόπειρας φόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο 35χρονος Σύριος AHMED AL ZOUEID, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Τα στοιχεία και η φωτογραφία του καταζητούμενου έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, με την Αστυνομία να συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη
Τραγωδία στη Λεμεσό: Θρίλερ με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους - Λαμβάνονται καταθέσεις
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Σωρεία αντιδράσεων μετά από εξωφρενικό παρκάρισμα ταξιτζή - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός: Έκτακτη ανάκληση πασίγνωστων φαρμάκων - Υπάρχει καρκινογόνος κίνδυνος
Σοκαριστικό video: Άγριο ξύλο για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία - 13χρονη γέμισε αίματα
Ανείπωτη θλίψη: Αγγελούδι «έσβησε» λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

 28.06.2026 - 07:53
Επόμενο άρθρο

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

 28.06.2026 - 08:04
ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

  •  28.06.2026 - 07:31
Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

  •  28.06.2026 - 07:58
Συναγερμός τα ξημερώματα στη Λάρνακα: Στήθηκε ολονύχτια γιγαντιαία επιχείρηση «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη διάσωση ναυαγού

Συναγερμός τα ξημερώματα στη Λάρνακα: Στήθηκε ολονύχτια γιγαντιαία επιχείρηση «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη διάσωση ναυαγού

  •  28.06.2026 - 07:43
Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν – Άμεσα αντίποινα με πυραύλους και drone σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη

Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν – Άμεσα αντίποινα με πυραύλους και drone σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη

  •  28.06.2026 - 07:24
Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

  •  28.06.2026 - 07:53
Καιρός δύο ταχυτήτων: Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Καιρός δύο ταχυτήτων: Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

  •  28.06.2026 - 07:19
Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Δέκα συλλήψεις, «βροχή» καταγγελιών και θετικά νάρκοτεστ

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Δέκα συλλήψεις, «βροχή» καταγγελιών και θετικά νάρκοτεστ

  •  28.06.2026 - 07:38
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

  •  28.06.2026 - 08:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα