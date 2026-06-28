Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

Η αγαπημένη πλατφόρμα, κάθε μήνα έρχεται με νέες προσθήκες για όλα τα γούστα.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Voicemails for Isabelle», «Husbands in Action», το «Maternal Instinct», το «The Killer» και το «The Contractor» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «I Will Find You», το «Oasis», το «Teach You a Lesson», το «The Polygamist» και το «Another Self»
Δείτε την κατάταξη:
Η ταινία που κρατά την πρωτιά
Η ταινία «Voicemails for Isabelle» που έχει την πρωτιά στις επιλογές του κοινού, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει τα εξής στην περιγραφή:
Αφού έχασε την μικρή της αδερφή, μια νεαρή ζαχαροπλάστης δεν μπορεί να σταματήσει να αφήνει τα μακροσκελή, ακατάπαυστα φωνητικά μηνύματα που άφηνε πάντα, αγνοώντας ότι ο αριθμός ανήκει πλέον σε έναν άγνωστο στην άλλη άκρη της χώρας, ο οποίος σιγά σιγά ερωτεύεται το μήνυμά της, ένα μήνυμά της τη φορά ~ και αρχίζει να περιμένει το επόμενο.
Βαθμολογία: 7,5/10 από 15K χρήστες που ψήφισαν
Trailer:
Η σειρά που κρατά την πρωτιά
Η αγαπημένη σειρά του κοινού που κρατά την πρωτιά το διάστημα αυτό ανά το Παγκόσμιο είναι η «I Will Find You».
Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,2/10 από 13K χρήστες
Περιγραφή:
Ένας πατέρας που φυλακίζεται για τη δολοφονία του γιου του λαμβάνει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το παιδί του μπορεί να είναι ζωντανό, αναγκάζοντάς τον να δραπετεύσει και να αποκαλύψει την αλήθεια.
Trailer:
Οι επιλογές των Κυπρίων
Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:
- Voicemails for Isabelle
- Ghosts of Girlfriends Past
- Vacation
- A Minecraft Movie
- The Contractor
Όπως παρατηρούμε οι πρώτες 2 ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους, οι τελευτεαίες δύο έχασαν από μία θέση αντίστοιχα ενώ η ταινία vacation ανέβηκε δύο θέσεις.
Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές
- I Will Find You
- Oasis
- Salish & Jordan Matter
- Dexter
- Another Self
Όπως παρατηρούμε όλες οι σειρές βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους.
Βαθμολογίες στο IMDB
ΤΑΙΝΙΕΣ
Ghosts of Girlfriends Past
Βαθμολογία: 5,8/10 από 100K χρήστες
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Vacation
Βαθμολογία: 6,2/10 από 134K χρήστες
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A Minecraft Movie
Βαθμολογία: 5,6/10 από 162Κ χρήστες
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The Contractor
Βαθμολογία: 5,4/10 από 11Κ χρήστες
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ΣΕΙΡΕΣ
Oasis
Βαθμολογία: 5,3/10 534 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής
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Salish & Jordan Matter
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Dexter
Βαθμολογία: 8,6/10 από 941Κ χρήστες
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AnotherSelf
Βαθμολογία: 7,3/10 από 26K χρήστες
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