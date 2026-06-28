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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

 28.06.2026 - 08:04
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες

Ψάχνεις ποια ταινία ή σειρά να δεις στο Netflix;  Τότε είσαι στο σωστό άρθρο.

Η αγαπημένη πλατφόρμα, κάθε μήνα έρχεται με νέες προσθήκες για όλα τα γούστα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Voicemails for Isabelle», «Husbands in Action», το «Maternal Instinct», το «The Killer» και το «The Contractor» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «I Will Find You», το «Oasis», το «Teach You a Lesson», το «The Polygamist» και το «Another Self»

Δείτε την κατάταξη:

 

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Voicemails for Isabelle» που έχει την πρωτιά στις επιλογές του κοινού, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει τα εξής στην περιγραφή:

Αφού έχασε την μικρή της αδερφή, μια νεαρή ζαχαροπλάστης δεν μπορεί να σταματήσει να αφήνει τα μακροσκελή, ακατάπαυστα φωνητικά μηνύματα που άφηνε πάντα, αγνοώντας ότι ο αριθμός ανήκει πλέον σε έναν άγνωστο στην άλλη άκρη της χώρας, ο οποίος σιγά σιγά ερωτεύεται το μήνυμά της, ένα μήνυμά της τη φορά ~ και αρχίζει να περιμένει το επόμενο.

Βαθμολογία: 7,5/10 από 15K χρήστες που ψήφισαν

Trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η αγαπημένη σειρά του κοινού που κρατά την πρωτιά το διάστημα αυτό ανά το Παγκόσμιο είναι η «I Will Find You».

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,2/10 από 13K χρήστες

Περιγραφή:

Ένας πατέρας που φυλακίζεται για τη δολοφονία του γιου του λαμβάνει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το παιδί του μπορεί να είναι ζωντανό, αναγκάζοντάς τον να δραπετεύσει και να αποκαλύψει την αλήθεια.

Trailer:

 

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

 

  1. Voicemails for Isabelle
  2. Ghosts of Girlfriends Past
  3. Vacation
  4. A Minecraft Movie
  5. The Contractor

Όπως παρατηρούμε οι πρώτες 2 ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους, οι τελευτεαίες δύο έχασαν από μία θέση αντίστοιχα ενώ η ταινία vacation ανέβηκε δύο θέσεις.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

  1. I Will Find You
  2. Oasis
  3. Salish & Jordan Matter
  4. Dexter
  5. Another Self

Όπως παρατηρούμε όλες οι σειρές βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους.

Βαθμολογίες στο IMDB

 

ΤΑΙΝΙΕΣ

Ghosts of Girlfriends Past

Βαθμολογία: 5,8/10 από 100K χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

Vacation

Βαθμολογία: 6,2/10 από 134K χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

A Minecraft Movie

Βαθμολογία: 5,6/10 από 162Κ χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

The Contractor

Βαθμολογία: 5,4/10 από 11Κ χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

ΣΕΙΡΕΣ

Oasis

Βαθμολογία: 5,3/10 534 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

 

Δείτε trailer:

 

Salish & Jordan Matter

Δείτε trailer:

 

Dexter

Βαθμολογία: 8,6/10 από 941Κ χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

AnotherSelf

Βαθμολογία: 7,3/10 από 26K χρήστες

 

Δείτε trailer:

 

 

 

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