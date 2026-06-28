Στις κάλπες η Αγλαντζιά: Σε εξέλιξη η μάχη Προκοπίου - Χατζηανδρέου για τη θέση του Αντιδημάρχου

Η διαδικασία κρίθηκε αναγκαία μετά την κένωση της θέσης, την οποία κατείχε ο Αντρέας Κωνσταντίνου μέχρι την εκλογή του ως βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Τον δημαρχιακό θώκο διεκδικούν δύο ανεξάρτητοι υποψήφιοι, ο Προκόπης Προκοπίου και η Άντρη Χατζηανδρέου.

Οι κάλπες άνοιξαν κανονικά στις 7:00 το πρωί και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, οπόταν και θα διακοπεί για μία ώρα. Η εκλογική διαδικασία θα επαναρχίσει στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00, με το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης να αναμένεται να γίνει γνωστό γύρω στις 20:30 το βράδυ.

Συνολικά 15.182 εγγεγραμμένοι εκλογείς, ανάμεσα στους οποίους 167 κοινοτικοί και 23 εκτοπισθέντες, έχουν δικαίωμα ψήφου στη σημερινή διαδικασία. Για την εξυπηρέτησή τους λειτουργούν 26 εκλογικά κέντρα, τα οποία στεγάζονται σε έξι σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, λειτουργούν από πέντε κέντρα στο Α΄, το Δ΄ και το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, από τέσσερα κέντρα στο Γ και το Στ΄ Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τρία κέντρα στο Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στο Πλατύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο είναι το Ε’ στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο με 651 εκλογείς, ενώ το μικρότερο είναι το κέντρο Ν’ στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο με 517 εκλογείς.

Οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν για το ακριβές κέντρο στο οποίο ψηφίζουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πού ψηφίζω» στην ιστοσελίδα wtv.elections.moi.gov.cy, αλλά και από την επίσημη ιστοσελίδα των Εκλογών. Παράλληλα, για την άμεση ενημέρωση του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής στον αριθμό 22 804340.