Πυρκαγιά σε σπίτι στο Στρόβολο - Λαμπάδιασε κουζίνα από ξεχασμένο σκεύος

Η κλήση λήφθηκε στις 15:13 και στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες, κάνοντας χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους ή στους πάνω ορόφους, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε εξαερισμός του κτιρίου.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένας από τους ενοίκους, καθώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τον χώρο.

Ωστόσο, οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Ο χώρος της κουζίνας, από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ η έντονη θερμότητα και οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν αρνητικά ολόκληρο το εσωτερικό της οικίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην τοιχοποιία και την επίπλωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η αιτία πίσω από το παρ' ολίγον κακό ήταν ένα ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην αναμμένη εστία της κουζίνας.