Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία: Βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ

Σύμφωνα με την ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Αρχής, επηρεάζονται περιοχές στην Ανθούπολη, την Δευτερά και την Λακατάμεια.

Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης υπολογίζεται γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.

Συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται επί ποδός για αποκατάσταση των βλαβών και επαναφορά της παροχής ρεύματος στους επηρεαζόμενους καταναλωτές.