ΒΙΝΤΕΟ: Τρόμος στον αυτοκινητόδρομο - Ρόδα φορτηγού αποκολλήθηκε και έτρεχε ανάμεσα σε αυτοκίνητα

Μια τεράστια ρόδα φορτηγού αποκολλήθηκε και άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτη στη λωρίδα ταχύτητας, θέτοντας σε κίνδυνο ανυποψίαστους οδηγούς.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα RoadReportCY οδηγοί φρενάρουν απότομα και αλλάζουν λωρίδα σε κλάσματα δευτερολέπτου για να αποφύγουν το βαρύ ελαστικό.

Οι επιβαίνοντες που κατέγραψαν το συμβάν ειδοποίησαν αμέσως την Τροχαία, η οποία έδωσε οδηγίες για αυξημένη προσοχή. Από καθαρή τύχη και χάρη στα αντανακλαστικά των οδηγών δεν υπήρξαν συγκρούσεις ή τραυματισμοί, καθώς η ρόδα έχασε τελικά την ορμή της και σταμάτησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.