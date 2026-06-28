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ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή που 11χρονο αγόρι ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

 28.06.2026 - 09:49
Η στιγμή που 11χρονο αγόρι ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη  Βενεζουέλα εκτυλίχθηκε στην Καραμπαγέδα, όπου ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια, τρεις ημέρες μετά την καταστροφή.

Το παιδί, που ονομάζεται Μοϊσές, εντοπίστηκε εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια και διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Στο βίντεο που δημοσίευσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, διακρίνονται διασώστες να μεταφέρουν τον 11χρονο σε φορείο, μετά τον εφιάλτη που έζησε για περισσότερες από 70 ώρες.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ροδρίγκες σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντας το μήνυμα με το βίντεο της επιχείρησης.

Στη διάσωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη της εξειδικευμένης ομάδας USAR Colombia 1, καθώς και πυροσβέστες από την Μπογκοτά της Κολομβίας, οι οποίοι έχουν μεταβεί στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, έκανε λόγο για μια «καλή είδηση μέσα στην τραγωδία», αποκαλύπτοντας ότι αρκετοί πυροσβέστες της πόλης συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του Μοϊσές.

«Έχω την πίστη ότι η ομάδα της Κολομβίας θα συνεχίσει να βρίσκει ανθρώπους ζωντανούς στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας. Μας κάνουν όλους υπερήφανους. Σας ευχαριστούμε», έγραψε στην ανάρτησή του.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στις περιοχές που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς, με τις αρχές να εκφράζουν την ελπίδα ότι, παρά το πέρασμα των ημερών, είναι ακόμη δυνατό να εντοπιστούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί από τους από τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό ισοδυναμούν περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση του UNDP, η οποία διεξήχθη τις ώρες που ακολούθησαν τους καταστροφικούς σεισμούς, βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα.

Το UNDP διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του «δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές, τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ή το μακροπρόθεσμο κόστος της ανοικοδόμησης» και επισημαίνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι γενικά έως και τρεις φορές μεγαλύτερος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.

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