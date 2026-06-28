Μπρουκ Μάγιο – Η πρώτη ανοιχτά λεσβία διαιτήτρια στο Μουντιάλ γράφει ιστορία

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Αυθεντικότητα κι ασφάλεια

Η Μάγιο αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητά της το 2024 σε μια ανάρτηση στο blog της Εθνικής Διαπανεπιστημιακής Οργάνωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου (NISOA).

«Ως μέλος της LGBTQ+ κοινότητας, θα ήθελα να μοιραστώ ένα μήνυμα μαζί σας καθώς ολοκληρώνουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας», έγραψε. «Το να μεγαλώνω στο Νότο δεν ήταν εύκολο και πάντα αγωνιζόμουν να βρω τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αυθεντικότητας και ασφάλειας».

«Πολλοί με ρωτούν γιατί μετακόμισα σε άλλη πολιτεία και μου αρέσει να απαντώ: “για τα βουνά”, αλλά η θλιβερή αλήθεια είναι ότι μετακόμισα λόγω πραγματικών ανησυχιών για την ασφάλεια της οικογένειάς μου»

Μοναδικός δεσμός

«Πολλοί με ρωτούν γιατί μετακόμισα σε άλλη πολιτεία και μου αρέσει να απαντώ: “για τα βουνά”, αλλά η θλιβερή αλήθεια είναι ότι μετακόμισα λόγω πραγματικών ανησυχιών για την ασφάλεια της οικογένειάς μου» συνέχισε η Μάγιο.

«Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος όπου νιώθω ότι με υποστηρίζουν περισσότερο όταν είμαι ο εαυτός μου: το γήπεδο ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ένα υπέροχο άθλημα που έχει τη δύναμη να ενώνει τον κόσμο. Υπάρχει ένας τόσο μοναδικός δεσμός μεταξύ των διαιτητών που ξεπερνά τις διαφορές».

Τσεχία εναντίον Νότιας Αφρικής – Στάδιο Ατλάντα, Ατλάντα, Τζόρτζια, ΗΠΑ – 18 Ιουνίου 2026. Ο προπονητής της Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, συνομιλεί με τη διαιτήτρια Τόρι Πένσο και τις βοηθούς διαιτήτριες Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Νέσμπιτ μετά τον αγώνα. REUTERS/Bernadett Szabo

Παράλληλα με το παιγνίδι

Καταγόμενη από το Γκάρλαντ του Τέξας, η Μάγιο παίζει ποδόσφαιρο από την ηλικία των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με ένα προφίλ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Left Hand Valley Courier.

Έπαιζε ποδόσφαιρο για πλάκα μέχρι τα 12 της, και στη συνέχεια πέρασε στο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο με ταξίδια. Έγινε διαιτήτρια σε ηλικία μόλις 13 ετών. «Τελείωνα το παιχνίδι, φορούσα τη φανέλα του διαιτητή και έμπαινα ξανά στο γήπεδο» είπε στην εφημερίδα Courier.

Έπαιξε ποδόσφαιρο στο Tennessee Tech University, αλλά συνέχισε να διαιτητεύει και εκεί.

«Έβρισκα πάντα χρόνο να διαιτητεύω παράλληλα» διευκρίνησε «γιατί μου άρεσε πραγματικά».

Γκολ!

Η Πένσο και η Μάγιο, μαζί με την Κάθριν Νέσμπιτ, η οποία διαιτήτευσε επίσης τον αγώνα Τσεχία – Νότια Αφρική, διαιτήτευσαν επίσης έναν τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας, το 2023.

Το 2025, η Μάγιο δήλωσε ότι «ο στόχος τους είναι να φτάσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026».

Μεγάλο μέρος της παρουσίας της Μάγιο στα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνει αποσπάσματα σοφίας σχετικά με το να είσαι διαιτητής.

«Ως βοηθός, συχνά έχεις μόνο λίγες στιγμές για να χτίσεις θετικές σχέσεις με παίκτριες και προπονητές», έγραψε τον Νοέμβριο, δίπλα σε μια φωτογραφία όπου δίνει το χέρι σε μια παίκτρια. «Φρόντισε να αξιοποιήσεις στο έπακρο αυτές τις στιγμές».

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Άνοιξαν τον δρόμο

Η συμμετοχή της Μάγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο προσθέτει ακόμη ένα βραβείο σε μια εξαιρετική χρονιά: τον Ιανουάριο, αναδείχθηκε «Γυναίκα Διαιτητής της Χρονιάς» από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους, ειδικά προς τις γυναίκες, που άνοιξαν το δρόμο για όλες τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται πλέον ως διαιτήτριες» δήλωσε τότε. «Πιστεύω ότι με αμοιβαίο σεβασμό και υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους, μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό το όμορφο άθλημα στη χώρα μας».

ΠΗΓΗ: in.gr