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ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Νεκρή στα συντρίμμια βρέθηκε η οικογένεια Αργεντίνου ποδοσφαιριστή

 28.06.2026 - 13:05
Βενεζουέλα: Νεκρή στα συντρίμμια βρέθηκε η οικογένεια Αργεντίνου ποδοσφαιριστή

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, καθώς μετά από 74 ώρες αγωνιώδους αναζήτησης της συζύγου του, Γιάνα, και των δύο παιδιών τους, μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας και επίσης ποδοσφαιριστή, Έντσον Τορτολέρο, οι σοροί της συζύγου και των παιδιών του εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου κάτω από τα συντρίμμια, βάζοντας τέλος στις ελπίδες ότι θα είχαν επιζήσει.

Την είδηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και η ομάδα του, η Marítimo de La Guaira, με μια λιτή ανακοίνωση.

«Η Club Sport Marítimo La Guaira εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια που υπέστη η οικογένεια του Λούκας Τρέχο. Ζητούμε σεβασμό προς τους συγγενείς και τους συμπαίκτες του. Έπειτα από 74 ώρες αναζήτησης, εντοπίστηκαν νεκροί», ανέφερε ο σύλλογος.

 
 
 
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Είχε αγωνιστεί και στον Ατρόμητο

Ο 38χρονος αμυντικός είναι γνώριμος και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στα πρώτα χρόνια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα του Ατρομήτου, ενώ αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στον Εθνικό Αστέρα και στο Αιγάλεω, πριν συνεχίσει την πορεία του σε Αργεντινή, Ηνωμένες Πολιτείες, Κολομβία, Μεξικό και Βενεζουέλα.

Η τελευταία φωτογραφία πριν από την τραγική είδηση

Λίγες ώρες πριν επιβεβαιωθεί ο θάνατος της οικογένειάς του, ο Τρέχο είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια οικογενειακή φωτογραφία με τη σύζυγο και τα παιδιά τους, ελπίζοντας ακόμη σε ένα θαύμα.

Αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πατέρας και ο αδελφός του ταξίδεψαν εσπευσμένα στη Βενεζουέλα, προκειμένου να συμμετάσχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγαπημένων του προσώπων.

Συγκίνηση προκαλεί και η ανάρτηση που είχε κάνει η σύζυγός του, Γιάνα, τον περασμένο Απρίλιο για τα γενέθλιά του.

 
 
 
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«Είναι ευλογία για την οικογένειά μας να σε έχουμε και να προχωράμε μαζί στον κοινό μας σκοπό. Μαζί σου όλα είναι πάντα πιο εύκολα και πιο όμορφα», είχε γράψει.

Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα μετά τους σφοδρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για σχεδόν 70.000 αγνοούμενους.

Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 1.430, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η σύζυγος του πρώην παίκτη του μπέιζμπολ, Γκόρκις Ερνάντες, ο οποίος αποχαιρέτησε δημόσια τη γυναίκα του με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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