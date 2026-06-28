Ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο στην Αθήνα – Στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας

Το περιστατικό τέθηκε υπό έλεγχο μερικά λεπτά αργότερα, ωστόσο οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία ενοίκου, η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο φόρτιζε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Ρόδου, στην είσοδο, στη συνέχεια όπως είπε η φωτιά επεκτάθηκε στη σκάλα, αλλά δεν έφτασε μέχρι τα δωμάτια.

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας ομόνοιας έως την οδό Βερανζέρου και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3ης Σεπτεμβρίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

«Άκουγα μόνο τζάμια που έσπαγαν και φωνές», είπε ένοικος του ξενοδοχείου που απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Όπως είπε η ίδια, βρισκόταν στον όγδοο όροφο του ξενοδοχείου όταν ξέσπασε η φωτιά. «Οι καπνοί ήταν έντονοι, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε».