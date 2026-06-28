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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος: Πάνω από 4.000 απελάσεις και επαναπατρισμοί μέσα στο 2026 – Στο «παιχνίδι» και η FRONTEX

 28.06.2026 - 12:49
Κύπρος: Πάνω από 4.000 απελάσεις και επαναπατρισμοί μέσα στο 2026 – Στο «παιχνίδι» και η FRONTEX

Από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, έχουν επαναπατριστεί – απελαθεί, συνολικά 4.021 άτομα από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση της Αστυνομίας, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) συμμετείχαν πρόσφατα σε κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής του Οργανισμού FRONTEX, στο πλαίσιο της οποίας επαναπατρίστηκαν – απελάθηκαν υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για τη 10η συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου σε κοινές επιχειρήσεις επιστροφής του FRONTEX για το 2026, κάτι που επιβεβαιώνει «τη διαρκή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αποτελεσματική διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης».

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