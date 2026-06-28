Μήνυμα Λευκωσίας για Κυπριακό: «Επενδύουμε στη βούληση Γκουτέρες και στη διασύνδεση με τα ευρωτουρκικά»

Εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων του 1974, στην εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης, στη Χλώρακα, η κ. Πική πρόσθεσε ότι στόχος της πολιτείας είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου, η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο κράτος-μέλος της ΕΕ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της το δικαίωμα να ζουν και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας.

Μεταφέροντας τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η επίλυση του Κυπριακού, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ιδίου και της Κυβέρνησης, επισήμανε ότι ιστορική δικαίωση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα μνήμης, αλλά και υπόθεση συνεχούς διεκδίκησης.

Πρόσθεσε πως η ε/κ πλευρά στηρίζει την υπό εξέλιξη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, επενδύουμε, είπε η κ. Πική στην «ξεκάθαρη πολιτική βούληση του κ. Γκουτέρες, στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό».

«Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε μέσω της πολυεπίπεδης και δυναμικής εξωτερικής μας πολιτικής, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, τον δημιουργικό ρόλο μας εντός της ΕΕ και στην ευρύτερη περιοχή, με την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση δηλαδή όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών που ευελπιστούμε να οδηγήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» είπε.

Η Υφυπουργός πάρα τω Προέδρω ανέφερε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να είναι μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες διπλωματικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη αλλά και τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με διάφορα ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε, η χώρα μας, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας, συνεργασίας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, αναπτύσσοντας σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού με τα κράτη της περιοχής.

Η κ. Πική εξήρε παράλληλα και τη συμβολή της Κύπρου στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που δοκιμάζονται από πολέμους και συγκρούσεις, τονίζοντας ότι η συνεχής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την ανάδειξη της αξίας της ειρήνης, της ανθρώπινης ζωής και του διεθνούς δικαίου, αποτελούν ουσιαστικές αλλά και συμβολικές πράξεις που ενισχύουν τη διεθνή ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα της περιοχής μας και υπενθυμίζουν ότι η Κύπρος παραμένει «δύναμη ευθύνης και ανθρωπισμού».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε η Ειρήνη Πική, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει σταθερά τις αμυντικές της δυνατότητες και τη στρατηγική της θωράκιση, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η ευρωπαϊκή της ιδιότητα. Η χώρα μας, είπε, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα κράτη-μέλη που προχώρησαν στην αξιοποίηση του νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, καταδεικνύοντας έμπρακτα τη βούλησή της να επενδύσει τόσο στην αποτρεπτική της ισχύ όσο και στη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στο μνημόσυνο, στη Χλώρακα, πολιτεία και εκκλησία απότισαν τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε πέντε ήρως οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και την ελευθερία τις μαύρες μέρες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974. Ο Ανδρέας Έλληνας, ο Θεόδωρος Πέτρου, ο Χαράλαμπος Κυρίλλου και ο Δημήτρης Ζηνιέρης δολοφονήθηκαν από πραξικοπηματικά στοιχεία, ενώ ο Χριστόδουλος Πολυδώρου έπεσε μαχόμενος στις μάχες για ανακοπή της προέλασης του Τούρκου εισβολέα.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε κατάθεση στεφλανων στο μνημείο πεσόντων στην πλατεία της Χλώρακας, ενώ εγκαινιάστηκε και το Πάρκο Πεσόντων 1974 επί της οδού Ελευθερίας και Καποδίστρια, που διαμορφώθηκε στην είσοδο της Χλώρακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ