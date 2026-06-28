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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων

 28.06.2026 - 13:55
Ισραήλ: Αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα, Κυριακή την πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η οποία διαπράχθηκε στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Κυβέρνηση της Επιτροπής Ένωση και Πρόοδος, δηλαδή της κυρίαρχης πτέρυγας των Νεοτούρκων στην Αυτοκρατορία.

Η απόφαση, που έρχεται σε μια περίοδο που είναι ήδη επιβαρυμένες οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, χαρακτηρίζεται στο Ισραήλ ιστορική, καθώς επί δεκαετίες το ζήτημα παρέμενε εκτός της επίσημης κρατικής γραμμής, κυρίως λόγω των σχέσεων με την Άγκυρα και των ευρύτερων περιφερειακών υπολογισμών.

Η κυβερνητική απόφαση αναφέρει ότι, στη βάση ηθικής και ιστορικής υποχρέωσης, το Ισραήλ αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε εις βάρος του αρμενικού λαού. Παράλληλα, τονίζεται ότι η άρνηση, η υποβάθμιση ή η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας γύρω από τα γεγονότα αυτά πρέπει να καταδικάζονται.

Ο Γκίντεον Σάαρ δήλωσε κατά τη συνεδρίαση της Κυβέρνησης ότι «ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό», παρουσιάζοντας την αναγνώριση ως ηθική υποχρέωση του εβραϊκού κράτους.

Η Άγκυρα απορρίπτει τον όρο γενοκτονία για τα γεγονότα του 1915 και αντιδρά έντονα σε κάθε διεθνή αναγνώριση.

Το θέμα είχε τεθεί επανειλημμένα στο Ισραήλ στο παρελθόν, χωρίς όμως να καταστεί επίσημη κυβερνητική θέση, πέραν της δήλωσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι την αναγνωρίζει προσωπικά και ενός ψηφίσματος επιτροπής της Κνέσετ υπέρ της αναγνώρισης.

Το Ισραήλ γίνεται έτσι η 35η χώρα η οποία αναγνωρίζει την γενοκτονία. Μερικές ακόμα χώρες έχουν την αναγνωρίσει σε επίπεδο κοινοβουλίου, όχι όμως σε επίπεδο κράτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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