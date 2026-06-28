Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ότι, λίγο νωρίτερα, είχε μεταφερθεί εκεί τραυματισμένο πρόσωπο.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην οδό Ελευθερίας, στην Αγία Νάπα, όπου παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 53χρονος.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.