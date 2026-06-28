Νέος Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: «Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς, δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία»

Ο νέος Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μίλησε στο ΚΥΠΕ για τους στόχους της Οργάνωσης, για τα όσα θα τους απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, για τις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της Οργάνωσης, ούτως ώστε να γίνει, όπως λέει, πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη, πιο αξιόπιστη, διεκδικητική και δημοκρατική.

Κληθείς να αναφερθεί στους στόχους της νέας Γραμματείας της Οργάνωσης, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι σε γενικές γραμμές ο στόχος τους είναι μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και συλλογικής ευθύνης να πετύχουν ώστε η ΟΕΛΜΕΚ να ενισχυθεί, να γίνει πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη, διεκδικητική και δημοκρατική.

Σκοπός, συνεχίζει, είναι η οργάνωση «πρώτον, να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, σε δεύτερο άξονα να μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών» και σε ένα τρίτο άξονα, να λειτουργεί «με περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και ενεργό συμμετοχή των μελών», όπως ανέφερε.

Εκπαιδευτικά ζητήματα

Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, ο νέος Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι έχουν μπροστά τους δύο ζητήματα τα οποία αυτή την περίοδο είναι στην επικαιρότητα, και για τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις.

«Έχουμε το νέο σύστημα διορισμών, όπου εκεί δηλώνουμε ξεκάθαρα, όπως είναι και η απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ - το Ανώτατο Συλλογικό μας όργανο - ότι δεν θα αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση τη θυματοποίηση εκπαιδευτικών είτε αορίστου χρόνου είτε συμβασιούχων είτε αντικαταστατών, οι οποίοι προσφέρουν στα σχολεία μας, προσφέρουν έργο και κρίνονται ικανοί» λέει. Δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία θα στείλει αυτούς τους ανθρώπους εκτός συστήματος, συμπληρώνει.

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «ως ΟΕΛΜΕΚ υπερασπιζόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης που πρώτα από όλα πρέπει να στηρίζει τον εκπαιδευτικό, να αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Θεωρούμε ότι απαιτούνται, και αυτές διεκδικούμε, ουσιαστικές αλλαγές στο νέο σύστημα που έχει ψηφιστεί ώστε από τη μια να διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση και από την άλλη για να αλλάξουν κάποιες στρεβλώσεις που θεωρούμε ότι θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στο σχολείο και θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που πιθανώς να προσδοκούν οι θιασώτες του συγκεκριμένου συστήματος», σημείωσε.

Εκσυγχρονισμός ΟΕΛΜΕΚ

Και όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αφορά αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό της ΟΕΛΜΕΚ.

«Έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές για να κάνουμε την ΟΕΛΜΕΚ πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη» συνέχισε, λέγοντας πως αποτελεί σημαντική παράμετρο η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ΟΕΛΜΕΚ. Έθεσε ως προμετωπίδα το να αναδείξουν σωστά στην κοινωνία το έργο που πραγματοποιείται στα σχολεία και να φέρουν πιο κοντά εκπαιδευτικούς, οικογένεια και μαθητές. «Ξέρω ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πολλά προβλήματα, αλλά ο στόχος μας είναι τα σχολεία μας να είναι τα κέντρα δημιουργικής μάθησης και ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Επαφές με εκπαιδευτικούς φορείς

Σε ερώτηση αν θα έχουν επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι την Πέμπτη είχε γίνει ήδη μια μικρή προσύσκεψη για το θέμα των αορίστων, αλλά επίσημα έχουν συνάντηση την ερχόμενη Παρασκευή για το θέμα των διορισμών με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Στο μεσοδιάστημα ως Γραμματεία, πριν από τη συνάντηση με την Υπουργό, θα έχουν συνάντηση με την ΠΟΕΔ για το ίδιο ζήτημα και με την Επιτροπή που εκπροσωπεί τους ανθρώπους που έχει αναφέρει προηγουμένως, είπε.

Κληθείς να απαντήσει αν μπορεί να βρεθεί λύση για το ζήτημα που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «προφανώς μπαίνουμε με το πνεύμα ότι θέλουμε να βρεθεί μία λύση». «Καταρχήν, δεν υπάρχουν πλευρές, κατά την άποψη μου» συνέχισε, λέγοντας πως για το σύστημα διορισμών υπάρχει μία νομοθεσία «που αν εφαρμοστεί αύριο όπως έχει, δηλαδή να μην κάνει κανείς τίποτε, δεν θα έχουμε επάρκεια προσωπικού στα σχολεία». «Για αυτό το Υπουργείο πάει να κάνει αλλαγή νομοθεσίας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, διότι περνάει λίγο η σκέψη ότι εμείς πιέζουμε να αλλάξει η νομοθεσία. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει έτσι κι αλλιώς, απλά γιατί δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών στα σχολεία μας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, αν έχουν όλοι αυτόν τον στόχο, δηλαδή την επάρκεια προσωπικού και μια «ανθρώπινη προσέγγιση ότι δεν μπορούμε να διώξουμε από το σύστημα ανθρώπους χωρίς να ευθύνονται, νομίζω μπορούμε να βρούμε λύσεις».

Ερωτηθείς αν θα έχουν συνάντηση και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με τη νέα της σύνθεση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι προσδοκούν σε αγαστή συνεργασία μαζί τους. «Δεν έχουμε ακόμα συναντηθεί μαζί τους. Θεωρώ σύντομα θα βρεθούμε. Δεν έχουμε κάποια πρόσκληση» αλλά έχουμε την πρόθεση για μια αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή «διότι είναι σημαντικός κρίκος της αλυσίδας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ