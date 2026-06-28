Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέος Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: «Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς, δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: «Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς, δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία»

 28.06.2026 - 13:29
Νέος Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: «Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς, δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία»

Το νέο σύστημα διορισμών, το σύστημα αξιολόγησης και ο εκσυγχρονισμός της ΟΕΛΜΕΚ, θα βρεθούν το επόμενο διάστημα ενώπιον της νέας Γραμματείας της Οργάνωσης.

Ο νέος Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μίλησε στο ΚΥΠΕ για τους στόχους της Οργάνωσης, για τα όσα θα τους απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, για τις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της Οργάνωσης, ούτως ώστε να γίνει, όπως λέει, πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη, πιο αξιόπιστη, διεκδικητική και δημοκρατική.

Κληθείς να αναφερθεί στους στόχους της νέας Γραμματείας της Οργάνωσης, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι σε γενικές γραμμές ο στόχος τους είναι μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και συλλογικής ευθύνης να πετύχουν ώστε η ΟΕΛΜΕΚ να ενισχυθεί, να γίνει πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη, διεκδικητική και δημοκρατική.

Σκοπός, συνεχίζει, είναι η οργάνωση «πρώτον, να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, σε δεύτερο άξονα να μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών» και σε ένα τρίτο άξονα, να λειτουργεί «με περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και ενεργό συμμετοχή των μελών», όπως ανέφερε.

Εκπαιδευτικά ζητήματα

Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, ο νέος Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι έχουν μπροστά τους δύο ζητήματα τα οποία αυτή την περίοδο είναι στην επικαιρότητα, και για τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις.

«Έχουμε το νέο σύστημα διορισμών, όπου εκεί δηλώνουμε ξεκάθαρα, όπως είναι και η απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ - το Ανώτατο Συλλογικό μας όργανο - ότι δεν θα αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση τη θυματοποίηση εκπαιδευτικών είτε αορίστου χρόνου είτε συμβασιούχων είτε αντικαταστατών, οι οποίοι προσφέρουν στα σχολεία μας, προσφέρουν έργο και κρίνονται ικανοί» λέει. Δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία θα στείλει αυτούς τους ανθρώπους εκτός συστήματος, συμπληρώνει.

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «ως ΟΕΛΜΕΚ υπερασπιζόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης που πρώτα από όλα πρέπει να στηρίζει τον εκπαιδευτικό, να αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Θεωρούμε ότι απαιτούνται, και αυτές διεκδικούμε, ουσιαστικές αλλαγές στο νέο σύστημα που έχει ψηφιστεί ώστε από τη μια να διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση και από την άλλη για να αλλάξουν κάποιες στρεβλώσεις που θεωρούμε ότι θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στο σχολείο και θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που πιθανώς να προσδοκούν οι θιασώτες του συγκεκριμένου συστήματος», σημείωσε.

Εκσυγχρονισμός ΟΕΛΜΕΚ

Και όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αφορά αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό της ΟΕΛΜΕΚ.

«Έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές για να κάνουμε την ΟΕΛΜΕΚ πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη» συνέχισε, λέγοντας πως αποτελεί σημαντική παράμετρο η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ΟΕΛΜΕΚ. Έθεσε ως προμετωπίδα το να αναδείξουν σωστά στην κοινωνία το έργο που πραγματοποιείται στα σχολεία και να φέρουν πιο κοντά εκπαιδευτικούς, οικογένεια και μαθητές. «Ξέρω ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πολλά προβλήματα, αλλά ο στόχος μας είναι τα σχολεία μας να είναι τα κέντρα δημιουργικής μάθησης και ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Επαφές με εκπαιδευτικούς φορείς

Σε ερώτηση αν θα έχουν επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι την Πέμπτη είχε γίνει ήδη μια μικρή προσύσκεψη για το θέμα των αορίστων, αλλά επίσημα έχουν συνάντηση την ερχόμενη Παρασκευή για το θέμα των διορισμών με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Στο μεσοδιάστημα ως Γραμματεία, πριν από τη συνάντηση με την Υπουργό, θα έχουν συνάντηση με την ΠΟΕΔ για το ίδιο ζήτημα και με την Επιτροπή που εκπροσωπεί τους ανθρώπους που έχει αναφέρει προηγουμένως, είπε.

Κληθείς να απαντήσει αν μπορεί να βρεθεί λύση για το ζήτημα που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «προφανώς μπαίνουμε με το πνεύμα ότι θέλουμε να βρεθεί μία λύση». «Καταρχήν, δεν υπάρχουν πλευρές, κατά την άποψη μου» συνέχισε, λέγοντας πως για το σύστημα διορισμών υπάρχει μία νομοθεσία «που αν εφαρμοστεί αύριο όπως έχει, δηλαδή να μην κάνει κανείς τίποτε, δεν θα έχουμε επάρκεια προσωπικού στα σχολεία». «Για αυτό το Υπουργείο πάει να κάνει αλλαγή νομοθεσίας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, διότι περνάει λίγο η σκέψη ότι εμείς πιέζουμε να αλλάξει η νομοθεσία. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει έτσι κι αλλιώς, απλά γιατί δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών στα σχολεία μας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, αν έχουν όλοι αυτόν τον στόχο, δηλαδή την επάρκεια προσωπικού και μια «ανθρώπινη προσέγγιση ότι δεν μπορούμε να διώξουμε από το σύστημα ανθρώπους χωρίς να ευθύνονται, νομίζω μπορούμε να βρούμε λύσεις».

Ερωτηθείς αν θα έχουν συνάντηση και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με τη νέα της σύνθεση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι προσδοκούν σε αγαστή συνεργασία μαζί τους. «Δεν έχουμε ακόμα συναντηθεί μαζί τους. Θεωρώ σύντομα θα βρεθούμε. Δεν έχουμε κάποια πρόσκληση» αλλά έχουμε την πρόθεση για μια αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή «διότι είναι σημαντικός κρίκος της αλυσίδας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις κάλπες η Αγλαντζιά: Σε εξέλιξη η μάχη Προκοπίου - Χατζηανδρέου για τη θέση του Αντιδημάρχου
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Ιούνιο – Trailer και βαθμολογίες
Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος
Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των ΝΟΚ-ΑΟΥΤ - Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»
Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο - Δείτε την ηθοποιό ντυμένη νύφη
Από το Fig Tree μέχρι την Αγία Τριάδα: Αυτές είναι οι 18 παραλίες που θα περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή - Τι θα δείχνει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στην Πάφο: Μάχη με τις φλόγες στην Αναρίτα – Πρόλαβαν τα χειρότερα οι Αρχές

 28.06.2026 - 13:17
Επόμενο άρθρο

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

 28.06.2026 - 13:37
Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, άνδρας ηλικίας 53 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αγία Νάπα: Βρήκαν 53χρονο βαριά τραυματισμένο στη μέση του δρόμου – Δίνει μάχη για τη ζωή του

  •  28.06.2026 - 13:37
ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

ΔΗΣΥ: Τα 50χρονα, το «κράτος μαφία» και οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις που άνοιξε το πόρισμα, για τον Νίκο Αναστασιάδη

  •  28.06.2026 - 07:31
Αγλαντζιά: Χαμηλές πτήσεις στην κάλπη για τον νέο Αντιδήμαρχο – Ψήφισε μόλις το 15% μέχρι το μεσημέρι

Αγλαντζιά: Χαμηλές πτήσεις στην κάλπη για τον νέο Αντιδήμαρχο – Ψήφισε μόλις το 15% μέχρι το μεσημέρι

  •  28.06.2026 - 13:11
Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

Γλίτωσαν από τα χέρια του μακελάρη: Νοσηλεύονται μάνα και κόρη μετά την αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία – Άφαντος ο 35χρονος

  •  28.06.2026 - 07:58
Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

  •  28.06.2026 - 12:14
Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

  •  28.06.2026 - 11:12
Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

  •  28.06.2026 - 11:24
Μπρουκ Μάγιο – Η πρώτη ανοιχτά λεσβία διαιτήτρια στο Μουντιάλ γράφει ιστορία

Μπρουκ Μάγιο – Η πρώτη ανοιχτά λεσβία διαιτήτρια στο Μουντιάλ γράφει ιστορία

  •  28.06.2026 - 10:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα