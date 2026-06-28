Συναγερμός στην Πάφο: Μάχη με τις φλόγες στην Αναρίτα – Πρόλαβαν τα χειρότερα οι Αρχές

Σύμφωνα το Τμήμα Δασών, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:40 το μεσημέρι στην τοποθεσία «Τριμιθιά», κοντά στην κοινότητα Αναρίτα. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα οι ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να καταφέρουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο μέσα σε μόλις μία ώρα, θέτοντας την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο στις 12:40.

Από το πέρασμά της η φωτιά κατέκαψε έκταση 0,8 εκταρίων καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν έξι άνδρες του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, επτά μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα, καθώς και δύο λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά βρίσκονται αυτή την ώρα υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.