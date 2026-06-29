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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κάμερα που ίσως δώσει τις απαντήσεις: Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου

 29.06.2026 - 10:47
Η κάμερα που ίσως δώσει τις απαντήσεις: Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου

Σε ένα και μόνο στοιχείο έχουν πλέον στραφεί οι έρευνες των Αρχών για την ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου δύο αδελφάκια, ηλικίας 8 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε σταθμευμένο όχημα.

Πρόκειται για την κάμερα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένη στο σημείο και εξετάζεται εξονυχιστικά από τους ανακριτές των Βρετανικών Βάσεων. Εφόσον κατέγραφε εικόνα την ώρα του περιστατικού, το βιντεοληπτικό υλικό ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς μπορεί να αποτυπώνει τις τελευταίες κινήσεις των δύο παιδιών και να δώσει απαντήσεις στο πώς βρέθηκαν εγκλωβισμένα μέσα στο όχημα.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το μοιραίο αυτοκίνητο. Οι εξεταστές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν τα παιδιά κλειδώθηκαν στο εσωτερικό και κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα να ανοίξουν τις πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα παράθυρα λειτουργούσαν ηλεκτρονικά, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας που δεν τους επέτρεψε να διαφύγουν.

Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο 30χρονος πατέρας και η 38χρονη μητριά των παιδιών οδηγούνται ενώπιον Δικαστηρίου, όπου οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν την προσωποκράτησή τους.

Στο παρόν στάδιο διερευνάται υπόθεση που αφορά ενδεχόμενη αμέλεια, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και τεκμηρίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και οι δύο είχαν μεταβεί από νωρίς το πρωί στις εργασίες τους. Μαρτυρίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι η μητριά, όταν επέστρεψε στην κατοικία γύρω στις 3:30 το απόγευμα, αναζήτησε τα παιδιά χωρίς να τα εντοπίσει.

Λίγο αργότερα φέρεται να τα βρήκε αναίσθητα μέσα στο σταθμευμένο όχημα στην αυλή της κατοικίας. Παρά τις προσπάθειες γειτόνων και συγγενικών προσώπων, που έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου για να τα απεγκλωβίσουν, τα δύο αγοράκια είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών αναμένεται να καταδείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας θεωρείται από τους ανακριτές ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης.

Αν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούσε τη στιγμή της τραγωδίας, ενδέχεται να αποτυπώνει το πότε τα παιδιά μπήκαν στο αυτοκίνητο, πόση ώρα παρέμειναν εκεί και αν υπήρξε οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων δραματικών στιγμών τους.

Μέχρι τότε, πολλά από τα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία παραμένουν αναπάντητα, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα.

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