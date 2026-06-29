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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ ληστειών στη Λεμεσό: Μέσα σε μία ώρα κουκουλοφόροι τσάκισαν δύο διανομείς φαγητού

 29.06.2026 - 11:05
Μπαράζ ληστειών στη Λεμεσό: Μέσα σε μία ώρα κουκουλοφόροι τσάκισαν δύο διανομείς φαγητού

Η Αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις ληστείας, με θύματα 33χρονο και 23χρονο, οι οποίες διαπράχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Η πρώτη ληστεία διαπράχθηκε γύρω στις 3:30π.μ., όταν 33χρονος διανομέας φαγητού ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με συνεπιβάτη ακόμη ένα πρόσωπο, σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν άγνωστα πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτες αγνώστων στοιχείων και έφεραν κουκούλες. Αυτοί, σύμφωνα με την καταγγελία, έσπρωξαν τον 33χρονο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια πήραν το πορτοφόλι του και τράπηκαν σε φυγή. Ο 33χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για περεταίρω νοσηλεία. Να σημειωθεί ότι ο συνεπιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30π.μ., όταν 23χρονος διανομέας φαγητού ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν άγνωστα πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτες αγνώστων στοιχείων και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κράνη και κουκούλες. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία μια από τις μοτοσικλέτες προσέκρουσε στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας του 23χρονου, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα κτύπησαν τον 23χρονο και αφού πήραν το πορτοφόλι του, τράπηκαν σε φυγή. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

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