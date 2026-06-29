Μαίνεται η πυρκαγιά: Στις φλόγες ολόκληρο το εργοστάσιο στην Αραδίππου – Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις της στο σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το θερμικό φορτίο στο εσωτερικό του εργοστασίου είναι εξαιρετικά έντονο, ενώ η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί σε ολόκληρο το κτήριο, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και, κυρίως, για να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα υποστατικά της βιομηχανικής περιοχής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις.