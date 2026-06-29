Ακυρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπλερ, Ποιος ο λόγος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, η προγραμματισμένη συνάντηση ακυρώθηκε εξαιτίας καθυστέρησης της πτήσης του κ. Μπλερ, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίησή της εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά την ακύρωση της κατ' ιδίαν συνάντησης, οι δύο άνδρες αναμένεται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα που είχαν περιληφθεί στην ατζέντα των επαφών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με διεθνείς προσωπικότητες, ωστόσο οι αλλαγές στο πρόγραμμα μετακίνησης του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού οδήγησαν στην αναβολή της διά ζώσης συνάντησης, με την τηλεφωνική επικοινωνία να αποτελεί την εναλλακτική οδό για την ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.