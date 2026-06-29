Apple: Αυτά είναι τα 15 προϊόντα που δεν ακρίβυναν και πού «χτύπησαν» οι αυξήσεις - Δείτε τη λίστα

Η αναπροσαρμογή, που ανακοινώθηκε μετά από αινιγματικά σχόλια του απερχόμενου CEO Tim Cook νωρίτερα τον μήνα, χτύπησε κυρίως Mac και iPad — με αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 500 δολάρια. Δεκαπέντε προϊόντα όμως διατηρούν την τιμή τους, τουλάχιστον για τώρα. Πα

Πού χτύπησαν οι αυξήσεις

Τα Mac και τα iPad δέχθηκαν το μεγαλύτερο βάρος. Τα περισσότερα Mac ανέβηκαν κατά 200 έως 500 δολάρια μέσα σε μία νύχτα, ενώ πολλά iPad είδαν αυξήσεις 100 έως 200 δολαρίων. Ακόμα και το «οικονομικό» laptop της εταιρείας, το MacBook Neo, εκτοξεύτηκε σχεδόν 17% στα 699 δολάρια — από τα 599 δολάρια στα οποία κυκλοφόρησε μόλις τρεις μήνες πριν.

Η ακρίβεια δεν σταμάτησε στις μεγάλες συσκευές:

Apple TV: 200 δολάρια, από 129

HomePod: 349 δολάρια, από 299

HomePod mini: 129 δολάρια, από 99

Vision Pro: ξεκινά πλέον από 3.699 δολάρια

Τα 15 προϊόντα που έμειναν στην ίδια τιμή

Παρά το κύμα αυξήσεων, η Apple κράτησε σταθερές τις τιμές σε μια σημαντική ομάδα συσκευών. Η λίστα περιλαμβάνει ολόκληρη τη σειρά iPhone 17, τα ρολόγια και τα ακουστικά:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e

iPhone 16, iPhone 16 Plus

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3

AirPods Max 2, AirPods Pro 3, AirPods 4, AirPods 4 με Active Noise Cancellation

AirTag

Στην ίδια τιμή παρέμειναν και τα αξεσουάρ, όπως οι θήκες iPhone και τα Magic Keyboard. Αν σχεδίαζες να μετατρέψεις το iPad σου σε laptop ή να προσθέσεις ένα MagSafe αξεσουάρ, το κόστος είναι σήμερα ίδιο με ό,τι ήταν πριν την αναπροσαρμογή.

Γιατί έμειναν σταθερά — η εξήγηση πίσω από την κίνηση

Η Apple δεν έχει δώσει επίσημη αιτιολόγηση για το ποια προϊόντα ξεχώρισε. Τα περιορισμένα σχόλιά της αναφέρουν ρητά iPad και Mac, όχι iPhone ή τις υπόλοιπες συσκευές — παρότι και τα iPhone και τα Apple Watch βασίζονται σε components όπως η RAM, ακριβώς όπως τα Mac και τα iPad.

Η επικρατέστερη εξήγηση έχει όνομα: iPhone 18. Η Apple αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα σειρά στο φθινοπωρινό της event τον Σεπτέμβριο, και μαζί της πιθανότατα νέες, υψηλότερες τιμές. Με αυτή τη λογική, η διατήρηση των τρεχουσών τιμών iPhone για τους επόμενους τρεις μήνες λειτουργεί ως κίνητρο για αγορές μέχρι την επόμενη γενιά — πριν μπει σε ισχύ ο νέος γύρος αυξήσεων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το iPhone 18 ίσως ξεκινά από τα 1.299 δολάρια, ενώ ο Mark Gurman του Bloomberg εκτιμά ότι το φημολογούμενο foldable iPhone θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια.

Το ίδιο σενάριο μπορεί να ισχύσει και για το Apple Watch Series 12, αν και τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο.

Η αιτία πίσω από όλα: η έλλειψη μνήμης

Η Apple δεν αποφάσισε απλώς ότι ήθελε περισσότερα χρήματα. Το σκεπτικό είναι το ίδιο με κάθε άλλη εταιρεία που ανέβασε τιμές τους τελευταίους μήνες: η παγκόσμια έλλειψη μνήμης ακριβαίνει όλα τα components των υπολογιστών, σε σημείο που οι εταιρείες θεωρούν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν χωρίς απότομη αύξηση των τιμών καταλόγου. Η Sony ανέβασε τιμές στο PS5, το ίδιο και η Nintendo με το Switch 2, ενώ Acer, Dell και Microsoft αύξησαν το κόστος συγκεκριμένων υπολογιστών και laptops. Αν κάτι λειτουργεί με chip, πιθανότατα κοστίζει σήμερα περισσότερο απ’ ό,τι πέρυσι — ή θα κοστίσει σύντομα.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr