Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος αφίχθηκε σήμερα το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα αδικήματα του φόνου και της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών, τα οποία διαπράχθηκαν το 2023.

Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.