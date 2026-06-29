Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

 29.06.2026 - 16:27
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνελήφθη σήμερα το πρωί, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, άντρας ηλικίας 30 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος αφίχθηκε σήμερα το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα αδικήματα του φόνου και της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών, τα οποία διαπράχθηκαν το 2023.

Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από την τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο των δύο παιδιών
Δεν πίστευε στα μάτια του: Κύπριος έπιασε το «2 στα 2» στο ΤΖΟΚΕΡ – Πόσα εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Καλοκαιρινές διακοπές: Το «αγκάθι» για πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων – Υπάρχει διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία σκύλων;
Έφυγε από τη ζωή η Πόλα Νίκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Οδηγός-«κίνδυνος θάνατος» κουβαλούσε… ολόκληρη αποθήκη πάνω στο όχημά του - Δείτε φωτογραφίες
ΒΙΝΤΕΟ: Φορτηγό κούριερ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για μια «αρπαχτή» δευτερολέπτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως στις Κεντρικές Φυλακές

 29.06.2026 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Δυσαρέσκεια στη Βουλή για καθυστέρηση του ΥΠΟΙΚ: Στο τραπέζι οργανισμός €60 εκατ. για τις επιχειρήσεις

 29.06.2026 - 16:30
Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Πολύ χρήσιμη και σημαντική χαρακτηρίζει η Κυβέρνηση την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες, η οποία μετατοπίστηκε για τις 13 Ιουλίου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

  •  29.06.2026 - 11:44
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

  •  29.06.2026 - 16:43
Ακυρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπλερ, Ποιος ο λόγος

Ακυρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπλερ, Ποιος ο λόγος

  •  29.06.2026 - 15:23
VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

  •  29.06.2026 - 12:39
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

  •  29.06.2026 - 16:27
Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

  •  29.06.2026 - 12:24
Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

  •  29.06.2026 - 11:06
Ψάχνεις δουλειά ή προσωπικό στην Κύπρο; Αυτά είναι τα 63 επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

Ψάχνεις δουλειά ή προσωπικό στην Κύπρο; Αυτά είναι τα 63 επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

  •  29.06.2026 - 14:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα