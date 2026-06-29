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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών

 29.06.2026 - 22:51
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (29/6) οι νεκροτομές στις σορούς των δύο ανήλικων αδελφών, ο τραγικός θάνατος των οποίων την Κυριακή προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Βρετανικές Βάσεις γνωστοποίησαν ότι οι νεκροψίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί, προσθέτοντας πως περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

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Τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να διαφωτίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά στο όχημα του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, υπό τριήμερη κράτηση βρίσκονται ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών. Η οικογένεια είχε μεταβεί στην Κύπρο για διακοπές.

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