Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών

Σε ανακοίνωσή τους, οι Βρετανικές Βάσεις γνωστοποίησαν ότι οι νεκροψίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί, προσθέτοντας πως περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να διαφωτίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά στο όχημα του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, υπό τριήμερη κράτηση βρίσκονται ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών. Η οικογένεια είχε μεταβεί στην Κύπρο για διακοπές.