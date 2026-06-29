Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα , ο ΟΗΕ θα στείλει 10.000 νεκρόσακους

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες.

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για αριθμούς που η κυβέρνηση (σ.σ. της Βενεζουέλας) δεν έχει ανακοινώσει επισήμως», δήλωσε σήμερα ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Επισημαίνοντας όμως πως με 2.500 κτίρια να έχουν καταστραφεί, «τα περισσότερα εκ των οποίων ολοσχερώς», γνωστοποίησε πως ο ΟΗΕ σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. «Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός (των νεκρών) θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επαίνεσε την ταχεία κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι κάτοικοι. Αναφέρθηκε σε πάνω από 40 ομάδες διάσωσης από 27 χώρες, κάτι που μεταφράζεται σε «περισσότερους από 2.000 διασώστες και λοιπό προσωπικό στην περιοχή, με περισσότερα από 160 (ειδικά εκπαιδευμένα) σκυλιά». Σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό κατάφεραν να ανασύρουν επτά επιζώντες την Κυριακή από τα ερείπια κτιρίων, συμπλήρωσε.

Νέο βίντεο από τους σεισμούς: Κτίριο καταρρέει σαν χάρτινος πύργος

Τα δευτερόλεπτα αγωνίας που έζησαν ανυποψίαστοι πολίτες το απόγευμα της Τετάρτης, την ώρα του μεγάλου διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα, καταγράφει ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Σε αυτό, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη δόνηση, επιχειρούν να βγουν σε ανοιχτό χώρο για να προστατευτούν, ωστόσο η ταλάντωση του εδάφους είναι τόσο ισχυρή, που οι περισσότεροι δεν μπορούν να μείνουν όρθιοι και σωριάζονται στο οδόστρωμα. Παράλληλα, απέναντί τους ένα κτίριο καταρρέει σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

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Στο μεταξύ, μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βόρεια του Καράκας, προκαλώντας νέα ανησυχία στη Βενεζουέλα, σχεδόν πέντε ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα.





Σύμφωνα με τα Reuters και AFP, η δόνηση έγινε αισθητή λίγο μετά τις 7:00 το πρωί (τοπική ώρα) τόσο στην πρωτεύουσα Καράκας όσο και στην παράκτια πόλη Λα Γκουάιρα.



Την ώρα του μετασεισμού, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τους δύο φονικούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγιέδα.



Σύμφωνα με τον Μπουκέλε, η επιχείρηση παρουσίασε σοβαρές δυσκολίες, καθώς ανάμεσα στους διασώστες και τον εγκλωβισμένο 21χρονο βρισκόταν η σορός ενός ανθρώπου, γεγονός που έκανε ακόμη πιο περίπλοκη την προσέγγισή του.







Μετά την επιτυχή διάσωσή του, ο νεαρός μεταφέρθηκε για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με την ελπίδα να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες.



Από την πλευρά της, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε συνολικά 43 ώρες, ενώ ο 21χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια για 106 ώρες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα