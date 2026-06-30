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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Ιουνίου - Τρία διαφορετικά ονόματα, ένα πολύ γνωστό και ένα... παντελώς άγνωστο

 30.06.2026 - 06:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Ιουνίου - Τρία διαφορετικά ονόματα, ένα πολύ γνωστό και ένα... παντελώς άγνωστο

Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος και του Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Απόστολος, Τόλης,
Αποστόλης, Λάκης,
Αποστολία, Λία,
Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*,
Μελίτων, Μελίτωνας,
Μελίτος, Μελίτης,
Γερβάσιος, Γερβασία.

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30η Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος, πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι: Σίμωνας (Πέτρος), Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος (Ναθαναήλ), Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου του μικρού και ο Ματθίας, που εξελέγη μέσα στο υπερώο τις παραμονές της Πεντηκοστής, σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη.

Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών, σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται υπενθύμιση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και της ηθικής τους, που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:05 – Δύση ήλιου: 20:52
🌒 Σελήνη 14 ημερών

Σήμερα: Πανσέληνος

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