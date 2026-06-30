Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καψάλου, σε επταώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, υποχώρησαν τα μπαλκόνια του τέταρτου και τρίτου ορόφου, τα οποία κατέληξαν σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο ισόγειο του κτιρίου.

Δεν διαπιστώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός ενώ τα μέλη της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, αφού ασφάλισαν την περιοχή, παρέδωσαν τη σκηνή στην Αστυνομία και λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε το θέμα διαμονής των ενοίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτιρίου.

Σύμφωνα με το RoadReportCy πάνω από 35 οικογένειες εκκενώθηκαν.

Οι εξετάσεις αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της μέρας.

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