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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο

 30.06.2026 - 06:46
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο

Σε κινητοποίηση τέθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από πτώση μπαλκονιών πολυκατοικίας, στη Λεμεσό. Προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ οι ένοικοι των διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καψάλου, σε επταώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, υποχώρησαν τα μπαλκόνια του τέταρτου και τρίτου ορόφου, τα οποία κατέληξαν σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο ισόγειο του κτιρίου.

Δεν διαπιστώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός ενώ τα μέλη της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, αφού ασφάλισαν την περιοχή, παρέδωσαν τη σκηνή στην Αστυνομία και λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε το θέμα διαμονής των ενοίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτιρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανέλαβε τη διαμονή των ενοίκων η Πολιτική Άμυνα - Από επταώροφη πολυκατοικία τα μπαλκόνια που κατέρρευσαν

Σύμφωνα με το RoadReportCy πάνω από 35 οικογένειες εκκενώθηκαν.

Οι εξετάσεις αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της μέρας.

Δείτε βίντεο

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